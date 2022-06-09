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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

09.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi tarafından merakla beklenen AÖL sınav tarihleriyle alakalı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Dönem sonu sınavlarına girecek olan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

2022 AÖL sınavlarının tarihleriyle alakalı araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan binlerce öğrencinin hazırlıklarını sürdürdüğü dönem sonu sınavları için tarih araştırması yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan AÖL sınavlarının hangi günlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

2022 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınavlarının tarihleriyle alakalı detaylı araştırma sürmeye devam ederken, sınavların hangi günlerde yapılacağıyla ilgili gözler MEB'e çevrildi. MEB 2022 sınav takviminde yaptığı duyuruda, Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarının Temmuz ayında yapılacağını belirtmişti. Sınavların Temmuz'un kaçında yapılacağıyla alakalı henüz net bir bilgi açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL sınav geçme notunun kaç olduğunu merak eden öğrenciler, yaklaşan dönem sonu sınavları öncesinde internet üzerinden sorgulama yapıyor. Açık Öğretim Fakültesi sınav sistemi 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yani bir öğrencinin sınavdan geçebilmesi için 45 puan alması yeterli oluyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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