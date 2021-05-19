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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte kayıt yenileme tarihleri… 

19.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma döneminde denk gelmesinden dolayı ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri, ileri bir tarihe ertelendi. Kayıtların ardından ders süreci ve sınav takvimi paylaşılıyor. Liseyi dışarıdan okuyanlar, AÖL sınavlarına girerek, derslerini veriyor

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte kayıt yenileme tarihleri… 

Daha önce 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan AÖL kayıt yenileme işlemleri, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tam kapanma kararının ardından ertelendi. Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri başladı.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Daha önce 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesinden dolayı 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihlerine ertelendi.

Öğrencilerin, açık öğretim lisesi 3. dönem içerisinde uygulanan sınavlara katılabilmesi için bu tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini bitirerek, ders seçimlerini yapmaları gerekiyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavları, 03-07 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacak.

AÖL sınavları ne zaman? İşte kayıt yenileme tarihlerii

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL’de kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyenler yalnızca e-okuldan ilköğretim ya da ortaokul mezunu bilgisi ya da açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.

Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandıktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim AÖL
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