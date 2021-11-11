AÖL sınavları online mı? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. AÖL sınav giriş belgelerinin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacağı belirtildi. İşte merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının online ortamda mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AÖL çıkmış sorulara ulaşmak için, "https://aol.meb.gov.tr/www/sinav-arsivi/icerik/15" adresine erişim sağlayınız.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru

Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

