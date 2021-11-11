AÖL sınavları online mı? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. AÖL sınav giriş belgelerinin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacağı belirtildi. İşte merak edilenler...
2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Açık Öğretim Lisesi sınavlarının online ortamda mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
AÖL çıkmış sorulara ulaşmak için, "https://aol.meb.gov.tr/www/sinav-arsivi/icerik/15" adresine erişim sağlayınız.
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,
Mazerete Bağlı İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri yapılacaktır.
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru
Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,
Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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