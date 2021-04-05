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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları için geri sayım

05.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giren öğrencilerin gözleri sınavların açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖL ikinci dönem sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Mart ayında yapılan birinci dönem sınavları 1 Mart tarihinde gerçekleşmiş ve 11 Mart tarihinde sonuçlar açıklanmıştı. Her dersten 20 sorunun sorulduğu AÖL sınavlarında öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirildi.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları için geri sayım

Açık Öğretim Lise (AÖL) ikinci dönem sınavları geçtiğimiz hafta 25 – 29 Mart 2021 tarihlerinde internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin ise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişleri başladı. AÖL birinci dönem sınavının 10 gün içerisinde açıklanmasının ardından, ikinci dönem sınav sonuçlarının da 10 gün sonra, yani bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

  1. Dönem AÖL sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. Geçtiğimiz AÖL sınavları 1 Mart tarihinde sona ermiş ve sonuçlar ise 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı. 29 Mart tarihinde sona eren AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasından sonra öğrenciler 3. dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yaşanabilir. Sınav tarihleri netleştiği zaman ayrıtınlar haberde yer alacak.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMELERİ

  • Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
  • Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
  • Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

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  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
  • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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