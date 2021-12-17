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AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş

17.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim Lisesi’nin 1. Dönem sınavları, yakın zaman önce tamamlanmıştı. Şimdi gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş

MEB’in takviminde AÖL sınav sonuçları için net bir tarih belirtilmedi. AÖL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda bilgiler paylaşılacaktır.

AÖL ONLİNE SINAVA İTİRAZ ETME SÜRECİ

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.


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Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandıÖğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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