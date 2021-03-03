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AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları

03.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları

25 Şubat tarihinde başlayan Açık Lise sınavları 1 Mart tarihinde sona ermişti. Sınavıtamamlayan adaylar AÖL sınav sonuçlarını sorgulamaya girişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk dönemin sınavları uzaktan, online olarak yapılmıştı. 2021 AÖL sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden ilan edileceği biliniyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı?

1 Mart tarihinde sona eren AÖL sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pandemi dolayısıyla ilk dönem uzaktan olan ve 100 tam puan üzerinden yapılan sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyordu. Adaylar şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli toplam 20 soru sorulan açık lise sınavının sonuçlarının MEB'in http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanması bekleniyor.

AÖL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

En az 9 soruyu doğru yanıtlayan AÖL adayları sınava katıldığı dersi başarıyla geçebilecek. AÖL sınav sonuçlarının ise sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanacağı biliniyor. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak olup, değerlendirme sırasında hatalı soru çıkması halinde, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışında bırakılacak ve geçerli soruların puan değerinin saptanması suretiyle tekrardan değerlendirme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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