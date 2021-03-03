AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları

1 Mart tarihinde sona eren AÖL sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pandemi dolayısıyla ilk dönem uzaktan olan ve 100 tam puan üzerinden yapılan sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyordu. Adaylar şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli toplam 20 soru sorulan açık lise sınavının sonuçlarının MEB'in http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanması bekleniyor.

AÖL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

En az 9 soruyu doğru yanıtlayan AÖL adayları sınava katıldığı dersi başarıyla geçebilecek. AÖL sınav sonuçlarının ise sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanacağı biliniyor. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak olup, değerlendirme sırasında hatalı soru çıkması halinde, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışında bırakılacak ve geçerli soruların puan değerinin saptanması suretiyle tekrardan değerlendirme yapılacak.

