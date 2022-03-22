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AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

22.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sonuçları gündemde yer alan konular arasında. AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şu sıralarda en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Örgün eğitimine bir sebepten ötürü devam edememiş kişiler, Açık Öğretim Liseleri aracılığıyla eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AÖL sınav sonuçları öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte AÖL sonuçları hakkında detaylı bilgiler!

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebepler ile örgün öğretimine devam edemeyen öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi sınavı sonuçlarının açıklanması öğrenciler tarafından bekleniyor. AÖL sınav sonuçları için tarih verildi mi AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sonuçları tarihi için MEB tarafından net bir açıklama yapılmadı. Önceden yapılan sınavlar göz önüne alındığında 10 gün içerisinde bu sınavların da açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 20 Aralık’ta erişime açılmıştı. Geçmiş tarihler göz önüne alındığında AÖL sınav sonuçları önümüzdeki cuma günü açıklanma ihtimali olduğu görülüyor.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

  1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

  2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
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ÖSYM AÖL
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