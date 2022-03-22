AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebepler ile örgün öğretimine devam edemeyen öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi sınavı sonuçlarının açıklanması öğrenciler tarafından bekleniyor. AÖL sınav sonuçları için tarih verildi mi AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sonuçları tarihi için MEB tarafından net bir açıklama yapılmadı. Önceden yapılan sınavlar göz önüne alındığında 10 gün içerisinde bu sınavların da açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 20 Aralık’ta erişime açılmıştı. Geçmiş tarihler göz önüne alındığında AÖL sınav sonuçları önümüzdeki cuma günü açıklanma ihtimali olduğu görülüyor.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?