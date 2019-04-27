AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detayları geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Takvimde yer alan bilgilerde AÖL öğrencilerini ilgilen diğer önemli tarihlere de ter verilmişti. İşte Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin dikkat etmesi gereken o hususlar…

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu. Sonuçlar kurumun internet adresi üzerinden yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Öte yandan MEB internet adresi üzerinden yaptığı duyuruda 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ait AÖL 2. dönem sınav sorularının ve cevaplarının yayınlandığını belirtti.

AÖL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEZUN OLMA PUANI KAÇ?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

