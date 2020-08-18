AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Örgün eğitim yerine Açık Öğretim Lise programı ile diploma almayı sağlayan AÖL sınav sonuçları ile alakalı yaşanan gelişmeler adaylar tarafından merak ediliyor. AÖL 2. dönev sınavları pandemi ve hemen ardından alınan tedbirler nedeniyle bir süreliğine ertelenmişti. Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber geçtiğimiz ay AÖL 2. dönem sınavları yapıldı. Bu sebeple bir süredir AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen ve araştırılan AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Özellikle 17 Ağustos’tan beri tüm adaylar AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak ile ilgili bir süredir 17 Ağustos 2020 tarihi bekleniyordu. 17 Ağustos tarihinde erken saatlerden itibaren Milli Eğitim Bakanlığından gelecek olan açıklama beklenmeye başladı. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020 için araştırmalar yapıldı. Buna karşın AÖL sınav sonuçları 2020 ile alakalı olarak henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama gelmedi. AÖL 2. dönem sınav sonuçları gün içerisinde açıklanacak beklentisi hakimdi ancak 17 Ağustos itibarıyla herhangi bir açıklama olmadı. Şimdi vatandaşlar AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapıyor.