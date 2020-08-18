AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Örgün eğitim yerine Açık Öğretim Lise programı ile diploma almayı sağlayan AÖL sınav sonuçları ile alakalı yaşanan gelişmeler adaylar tarafından merak ediliyor. AÖL 2. dönev sınavları pandemi ve hemen ardından alınan tedbirler nedeniyle bir süreliğine ertelenmişti. Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber geçtiğimiz ay AÖL 2. dönem sınavları yapıldı. Bu sebeple bir süredir AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen ve araştırılan AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası...
Özellikle 17 Ağustos’tan beri tüm adaylar AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak ile ilgili bir süredir 17 Ağustos 2020 tarihi bekleniyordu. 17 Ağustos tarihinde erken saatlerden itibaren Milli Eğitim Bakanlığından gelecek olan açıklama beklenmeye başladı. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020 için araştırmalar yapıldı. Buna karşın AÖL sınav sonuçları 2020 ile alakalı olarak henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama gelmedi. AÖL 2. dönem sınav sonuçları gün içerisinde açıklanacak beklentisi hakimdi ancak 17 Ağustos itibarıyla herhangi bir açıklama olmadı. Şimdi vatandaşlar AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapıyor.
Adaylar, öğrenmek istedikleri sonuçlar için AÖL sonuçları sorgulama işlemi yapmak adına AÖL sonuçları 2020 ile alakalı sorgulama ekranını araştırıyor. AÖL sonuç öğrenme süreci Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresinden gerçekleştirilebiliyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemi yapmak adına aolweb.aol.meb.gov.tr resmi internet adresini ziyaret etmek gerekiyor. Bu internet adresinde AÖL sonuçları sorgulama işlemi yapabilmek adına, sitede yer alan Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası veya Öğrenci Numarası ile beraber şifre girip AÖL giriş işlemi gerçekleştirmek gerekiyor.
AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt bulduktan ve AÖL sonuç öğrenme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra adayların bir diğer merak ettiği konu da kayıt yenileme süreci oluyor. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için süreç 24 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor. 9 Ekim 2020 tarihinde ise son buluyor. Şimdi, AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her an açıklanabileceği için adaylar sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesini kontrol ediyor.
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