Aort damarı yırtılan KOAH hastasını sağlığına kavuşturdular

RİZE (AA) - Rizeli KOAH hastası Albay Kulaksız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde riskli olmasına karşın gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kulaksız, şiddetli göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

KOAH hastası da olan 60 yaşındaki Kulaksız'ın yapılan tetkiklerinde, aort damarının, kalp kapakçıklarını da içerecek şekilde kalp çıkışından sağ kasığa kadar tüm göğüs ve karın boyunca yırtılmış olduğu tespit edildi.

Yapılan kapsamlı muayene ve değerlendirme sonucu Kulaksız, Doktor Öğretim Üyeleri Ozan Karakişi ve Şaban Ergene yönetimindeki kalp damar cerrahisi ekibince ameliyata alındı.

Kalp kapakçıkları ve aort damarının başlangıç kısmı değiştirilerek aynı anda koroner by-pass ameliyatı yapılan, tıkalı olan sağ bacak damarı da onarılan Kulaksız'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildi.

Kulaksız, kalp damar cerrahisi ekibinin yanı sıra doktorlar Hızır Kazdal, Beysim Özcan ve Tahir Ersöz yönetimindeki anestezi yoğun bakım ekibinin uyguladığı tedavi sonrası servise çıkartılarak yürütüldü.