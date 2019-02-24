HABER

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Görevli olduğu Afyonkarahir’da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.

Görevli olduğu Afyonkarahir’da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Uzel, memleketi Salihli’de akşam ezanı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Polis memuru Üzel’in Türk Bayrağına sarılı tabutuna gelen kızı Ayşin, babasının fotoğrafına öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Hz.Ömer Camii’nde kılınan cenaze namazına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, eski vekil Mazlum Nurlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.