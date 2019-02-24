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Aort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.

Aort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Saliha Üzel, oğlunun tabutunu omuzlamak isterken fenalaştı.
Olay dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde istirahat halindeyken aniden fenalaşan 2 çocuk babası polis memuru Mehmet Emin Üzel, eşi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aort damarının yırtıldığı tespit edilen Üzel, özel hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Üzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
EŞİ, ANNESİ VE KIZI TABUTA SARILARAK AĞLADI
Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan polis memuru Mehmet Emin Üzel için bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende eşi, annesi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Saliha Üzel, oğlunun tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Polis memuru Üzel'in eşi Ayşenur ve kızı Ayşin ise fotoğrafını öptü, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Üzel'in cenazesi İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer'in okuduğu Kur'an ve duanın ardından arkadaşlarının omuzlarında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine uğurlandı. Bu sırada anne Saliha Üzel oğlunun tabutunun altına girip taşımak istedi. Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylarından Mehmet Zeybek, polis teşkilatı ve Üzel'in mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

FOTOĞRAFLI

Aort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandıAort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandıAort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandıAort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

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