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AOS'un ilk sağdan direksiyonlu otobüsünü Euro Bus Expo'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu’nun yeni markası “AOS”un ilk sağdan direksiyonlu otobüsü AOS Visigo HyPer, Birmingham’da düzenlenen Euro Bus Expo’da sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu’nun yeni markası “AOS”un ilk sağdan direksiyonlu otobüsü AOS Visigo HyPer Birmingham’da düzenlenen Euro Bus Expo’da sergilenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AOS, ilk sağdan direksiyonlu otobüsü Visigo HyPer’i İngiltere Birmingham’da 30 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Euro Bus Expo 2018 Fuarı’nda sergileyecek.

Anadolu Isuzu’nun yeni markası AOS, ilk etapta Rusya, İngiltere, Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak. Bu yeni marka, Anadolu Grubunun “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma vizyonu, grubun 1965 yılından bu yana otomotiv sanayindeki deneyimi ve sanayici kimliğinin birleşmesi sonucu ortaya çıktı. Uzun yıllar kendi tasarım yetenekleri ve Türk mühendislerinin çabaları sayesinde, yüksek yerlilik oranı ile Türkiye’de ürettiği midibüs ve otobüslerle adından söz ettiren ve Türkiye’nin midibüs ihracat lideri olan Anadolu Isuzu, yeni markası ile farklı coğrafyalarda daha da aktif olmaya hazırlanıyor.

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- AOS’un ilk sağdan direksiyonlu aracı; Visigo HyPer

AOS markasının ilk sağdan direksiyonlu aracı olan Visigo HyPer, 320 BG’lik güçlü ve yeni motoruyla sağdan direksiyonlu araç pazarına giriş yapıyor. Güçlü motoru ile uyumlu, tam otomatik ZF Ecolife şanzıman ile pazara sunulan AOS Visigo HyPer, bu donanımıyla gücünü yola daha iyi aktarırken, kullanıcısına hem verimlilik hem de yüksek çekiş gücü sunuyor.

39 kişilik yolcu kapasitesi ile şoför ve yolcularına uzun yol otobüsleri seviyesinde konfor sunan Visigo, 5.5 m3’lük bagaj kompartmanı ve otomatik açılıp kapanabilen bagaj kapıları ile şehirlerarası taşımacılık, servis taşımacılığı ve geziler için uygun bir partner olduğunu gösteriyor. Şoför için bağımsız klima, otomatik şoför camı, DRL fren sistemi, AEBS, LDWS gibi donanımlara sahip olan Visigo HyPer, şoförlerin hayatını kolaylaştıran birçok unsurla dikkati çekiyor.

Rahat yolcu koltukları, panoramik cam tavan (opsiyonel), otomatik ve entegre klima sistemi, iki adet buzdolabı (opsiyonel) ve tuvalet ünitesi (opsiyonel) gibi üst düzey donanımlara sahip olan Visigo HyPer, yolcular için uzun seyahatleri benzersiz deneyimlere dönüştürüyor.

İngiltere pazarı için özel olarak sağdan direksiyonlu tasarlanan Yeni AOS Visigo Hyper’in sol yanındaki otomatik bagaj kapıları, arka kombi (ısıtıcı ve buzdolabı), 5+3 kameralı monitör sistemi ve tüm yolcu koltukları için USB şarj soketleri standart olarak sunuluyor.

Modern ve göz alıcı dış tasarımı ile Visigo, 2018 yılında A’Design Platinium Award’ın sahibi oldu. Visigo’nun tasarımındaki farklılıkların ön plana çıktığı özellikler, kendine özgü ve aerodinamik dış tasarımı, benzerlerinden farklı stop lambaları ve geniş yolcu camları olarak dikkati çekiyor.

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AOS Euro Bus Expo Fuarı

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