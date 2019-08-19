AP: ABD Venezuela’da Gizli Görüşmeler Yapıyor 

Associated Press (AP) haber ajansı, Amerika’nın Venezuela’nın iktidardaki sosyalist partisinin ikinci ismi Diosdado Cabello’yla gizli olarak görüştüğünü aktardı. Yönetimden üst düzey bir yetkilinin AP haber ajansına aktardığına göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakınındaki isimler, muhalif hareketin güçlenmesiyle birlikte, Maduro’nun görevden alınmasından yana olmaları halinde cezalandırılmayacakları konusunda garanti almak istiyor. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimle yakın ilişkide olan bir yetkilinin, Temmuz ayında Venezuela’nın başkenti Caracas’ta, Nicolas Maduro’dan sonra gelen en etkili parti üyesi Diosdado Cabello’yla görüştüğü belirtildi. Cabello’yla görüşen yetkiliyle ilgili ayrıntılar güvenlik gerekçesiyle gizli tutulurken, ikinci bir görüşme daha yapılmasının planlandığı ancak henüz gerçekleştirilmediği aktarıldı. Maduro’nun gücünün zayıflamasıyla beraber Cabello gerek hükümet içindeki gerekse güvenlik güçleri üzerindeki etkisini daha da hissettirmeye başlayan bir isim. Ancak Amerika daha önce Cabello’yu yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve hatta görevdeki bir ABD senatörünü tehdit etmeyle suçlamıştı.

Diğer taraftan 2015 yılında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin danışmanı Thomas Shannon, Haiti’de Cabello’yla müzakere masasına oturarak Venezuela’da parlamento seçimlerinin zemininin oluşturulması için görüşmüştü. ‘ABD’nin Cabello’yu Maduro’nun yerine getirme niyeti yok’ Gizli görüşmeyle ilgili olarak AP’ye konuşan Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin Cabello’nun Maduro’nun yerine geçmesi yönünde bir amacının kesinlikle olmadığını söyledi. Yetkili parti içinde Maduro’ya karşı alevlenmeye başlayan rekabetin dinamiklerini görebilmek adına diğer etkili isimlerle de görüşüldüğünü kaydetti. Konuyla ilgili olarak Cabello’dan henüz bir yorum alınamadı. Ancak Cabello’nun yaverlerinden biri kimliğinin gizli tutulması talebiyle konuştu ve Cabello Amerikalı yetkililerle görüşmüş olsa dahi bunun sadece Maduro’nun bilgisi dahilinde olabileceğini, Cabello’nun Maduro’ya ihanet ettiği iddiasının doğru olmadığını savundu. Temmuz ayında yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili yakından bilgisi olan bir diğer kişiyse, Cabello’nun Amerikalı yetkiliyle görüşmesine oldukça hazırlıklı bir şekilde geldiğini iddia etti.