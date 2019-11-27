HABER

AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 10:27 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu AB üyesi devletlere Suriye’deki Avrupa vatandaşı olan cihatçıların çocuklarını geri alma çağrısı yaptı.

AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı

Avrupa Parlamentosu "Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan yabancı savaşçıların çocuklarının" durumuyla ilgili karar tasarısını Salı günü düzenlediği oturumda oy çokluğuyla kabul etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durumla ilgili "derinden endişe duyulduğunu" ifade eden parlamento, Avrupa Birliği üyesi devletlerden vatandaşları olan tüm çocukları geri almalarını istedi. Karar metninde "AB üyesi devletlerin bu bakımdan şimdiye kadar eylemsiz kalmış olmasının ve Birlik düzeyinde bir koordinasyon eksikliğinin bulunmasının" üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Türkiye 11 Kasım tarihinde yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine sınırdışı etmeye başlamış ve 19 Kasım tarihine kadar 15 IŞİD şüphelisi ülkelerine sınırdışı edilmişti. IŞİD şüphelilerine nasıl davranılacağı her ülkede, ülkenin yasalarına göre değişiklik gösteriyor. Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'nin bir kararına göre Almanya'nın yabancı savaşçıların çocuklarını geri alması ancak annelerinin de geri alınmasıyla birlikte mümkün.

Almanya ilk kez bir IŞİD şüphelisinin ülkeye geri dönüşünü geçen hafta kabul etti. Laura H. Adlı otuz yaşındaki Alman kadın üç çocuğuyla birlikte Cumartesi günü Frankfurt'a geldi. IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Laura H. hakkında terör örgütüne üyelik şüphesi ve çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle velayet görevini ihmal suçlamalarından soruşturma açılacağı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre AB vatandaşı cihatçılardan olma 700 ila 750 çocuk Suriye'nin kuzey doğusundaki kamplarda tutuluyor. Alman makamları da Suriye'de IŞİD taraftarı olan Alman vatandaşlarının sayısını yaklaşık 80 olarak tahmin ediyor.

DW, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Türkiye ve NATO arasında YPG kriziTürkiye ve NATO arasında YPG krizi
Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadıBolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

‘Türkiye’nin S-400’leri test etmesi kaygı verici’

‘Türkiye’nin S-400’leri test etmesi kaygı verici’

Beyaz Saray'da tanımlanamayan hava aracı paniği

Beyaz Saray'da hava aracı paniği

Eve getirdiği 'kedi yavruları' puma çıktı

Eve getirdiği 'kedi yavruları' puma çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.