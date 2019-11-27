AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı

Avrupa Parlamentosu "Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan yabancı savaşçıların çocuklarının" durumuyla ilgili karar tasarısını Salı günü düzenlediği oturumda oy çokluğuyla kabul etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durumla ilgili "derinden endişe duyulduğunu" ifade eden parlamento, Avrupa Birliği üyesi devletlerden vatandaşları olan tüm çocukları geri almalarını istedi. Karar metninde "AB üyesi devletlerin bu bakımdan şimdiye kadar eylemsiz kalmış olmasının ve Birlik düzeyinde bir koordinasyon eksikliğinin bulunmasının" üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Türkiye 11 Kasım tarihinde yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine sınırdışı etmeye başlamış ve 19 Kasım tarihine kadar 15 IŞİD şüphelisi ülkelerine sınırdışı edilmişti. IŞİD şüphelilerine nasıl davranılacağı her ülkede, ülkenin yasalarına göre değişiklik gösteriyor. Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'nin bir kararına göre Almanya'nın yabancı savaşçıların çocuklarını geri alması ancak annelerinin de geri alınmasıyla birlikte mümkün.