AP Başkanı David Sassoli yaşamını yitirdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bağışıklık sisteminde görülen bir işlevsizlik nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 65 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören İtalyan gazeteci ve politikacı, 26 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Sassoli, iki hafta süren yaşam mücadelesini 17-20 Ocak'ta yapılacak AP Başkanlığı seçimlerinden sadece 7 gün önce kaybetti. Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanan Sassoli, ağırlaşan hastalığı nedeniyle yeniden aday olmamıştı.

Sözcüsü Roberto Cuillo, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Sassoli'nin ölümünü, "David Sassoli, 11 Ocak'ta, İtalya'nın Aviano kentinde hastaneye kaldırıldığı CRO'da (Onkoloji referans merkezinde), sabah 01.15'te yaşamını yitirdi" sözleriyle paylaştı. Cuillo, Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana hastaneye kaldırıldığını da vurguladığı mesajında cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra duyurulacağını belirtti.

Roberto Cuillo, Pazartesi öğleden sonra, David Sassoli'nin "Bağışıklık sisteminin ciddi işlevsizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bu nedenle resmi tüm faaliyet ve randevularının iptal edildiğini" duyurmuştu.

Sassoli'nin ölümünün ardından AB Konsey Başkanı Charles Michel, "David Sassoli'nin kayıp haberinden büyük üzüntü ve acı hissediyorum. Samimi ve tutkulu bir Avrupalı oluşu, insani sıcaklığı, cömertliği, cana yakınlığı ve gülümsemesini şimdiden özledik" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Empatik bir gazeteci, sıra dışı bir AP Başkanı ve herşeyden önce değerli bir dostu kaybettim" dedi. Von der Leyen İtalyanca ve İngilizce "Sevgili dostum David, huzur içinde uyu" mesajını paylaştı.

Son mesajı "Yeni bir dünya kurmak"

Daha önce lösemi hastalığını atlatan İtalyan sosyalist politikacı Sassoli, Eylül ayında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sassoli, son kez 23 Aralık'ta bir video mesajında, "AB kurumları bugün en zor durumda olanları korumalı. Onların zaten zor olan koşullarına yeni acılar eklememeli. Bugün AB kurtarma planı, bize bu insanların durumlarına karşı duyarsızlığı geride bırakma şansını veriyor. Bugünkü mücadelemiz insana ve çevreye saygılı, sadece azınlığın kar etmesi üzerine kurulmayan yeni bir ekonomi ve yeni bir dünya inşaa etmek. Bugün herkese iyi tatiller, mutlu bir yıl ve mutlu bir Noel diliyorum. Noel umudun doğduğu an.... İşte biz buradayız ve umut burada" mesajını paylaştı.

Bu mesajının ardından durumu ağırlaşan AP Başkanı, 26 Aralık'ta "bağışıklık sistemindeki işlevsizlik" nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın tanınmış gazetecisi ve haber spikeri Sassoli, merkez solun renkleri altında 10 yıl önce siyasete girdi. Sassoli, 2014 yılında AP'ye seçilerek, bütçeden ve Avrupa-Akdeniz politikasından sorumlu Parlamento Başkan Yardımcısı oldu. Seçildiğinde, AB'nin kurucu babalarından Jean Monnet'in cümlesinden alıntı yaparak, "İnsan olmadan hiçbir şey olmaz, kurumlar olmadan hiçbir şey sürdürülebilir değildir" demişti.

AB kurumlarının başkanlıkları için büyük siyasi güçler ve hükümetler arasında yapılan müzakerelerin ardından Sassoli, Avrupa Parlamentosu başkanlığını aldı. Komisyon, Avrupa Halk Partisi'nin adayı Ursula von der Leyen'e; Konsey, Liberaller'in adayı Charles Michel'e, Parlamento da Sosyalistler'in adayı David Sassoli'ye gitti. Yalnızca 10 yıl önce siyasete giren Sassoli'nin, kısa sürede böylesine önemli bir görevi alması herkesi şaşırttı. AP'nin beş yıllık yasama döneminin ilk yarısında bu göreve seçilen ve 2019'dan bu yana bu görevi yürüten Sassoli'nin başkanlık süresi bu ay sona erdi.

İki buçuk yıllık görev süresi pandemi kriziyle ağırlaşan David Sassoli, insanı ön plana koyan çalışma anlayışı, AP milletvekillerini Parlamento'nun merkezi olan Strazburg'a geri getirmek isteyen Fransa'ya direnerek tele-çalışmaya verdiği önem, uzaktan oylama sistemi ile örgütlenme anlayışını baştan sona yenilemesi, pandeminin ortasında dayanışmanın bir işareti olarak, ihtiyacı olan ailelere yemek hazırlamak ve bir Covid-19 tarama merkezi kurmak için hem Strazburg hem de Brüksel'deki terk edilmiş Parlamento binasını kullanıma açmasıyla kurum çalışanlarının saygısını kazandı.

Yaşamını 17-20 Ocak'ta yapılacak AP Başkanlığı seçimlerinden sadece 7 gün önce kaybeden Sassoli, yeniden aday olmamıştı.

