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AP Başkanı Türkiye’ye sert yaptırım istedi

17.10.2019 22:04 | Son Güncelleme

AP Başkanı Sassoli, Suriye’ye yönelik düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye’ye AB’nin sert yaptırımlar uygulamasını talep etti.

AP Başkanı Türkiye’ye sert yaptırım istedi

Sassoli, AB üyelik müzarekerelerinin de askıya alınmasını istedi.Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanmasını ve fiilen rafa kaldırılmış olan AB üyelik müzarekelerinin askıya alınmasını talep etti.

İtalyan siyasetçi bugün Brüksel’de AB liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik açıklamalarda da bulundu. Konuşmasının çarpıcı bölümlerini Twitter hesabından paylaşan Sassoli, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri saldırganlığından duyulan öfke ve dehşetin altını çizdim. Parlamentonun Türkiye ile müzakereleri askıya alma, AB çapında silah ambargosu ve hükümete karşı yaptırımlar uygulanması çağrısını tekrarladım” ifadesini kullandı.

Sassoli konuşması sonrasında düzenlediği basın toplantısında da Türkiye'ye yönelik silah satışlarının askıya alınmasına işaret ederek "Yaptırımlar çok daha sert olmalı ve mevcut anlaşmaları da kapsamalı” dedi. AB dışişleri bakanları bu hafta başında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekâtını kınayan ortak bir açıklama yapmış, ancak AB çapında silah ambargosu konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Almanya ve Fransa'nın yanı sıra İngiltere de ortak silah ambargosu konusunda çekincelerini bildirmiş, bunun yerine ülkelerin Türkiye'ye silah satışını askıya alması kararlaştırılmıştı.

AB zirvesinde yaptırım kararı beklenmiyor

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'deki zirvesinde Doğu Akdeniz'deki sondaj ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların ele alınabileceği kaydedildi. Zirvenin gündeme gelecek konulardan biri de Türkiye ile sığınmacılar konusunda yapılan işbirliğinin geleceği olacak.

DW,AFP,Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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