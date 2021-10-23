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AP Başkanından Erdoğan'a Yanıt: "Yılmayacağız"

23.10.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 ülkenin diplomatik temsilcisini “istenmeyen adam” ilan etme talimatını verdiği açıklamasına, “yılmayacağız” diyerek tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak da, 10 ülkenin konuyu aralarında görüştüğünü söyledi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin diplomatik temsilcisini “istenmeyen adam” ilan etme talimatını verdiği açıklamasına “yılmayacağız” diyerek tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak da, 10 ülkenin konuyu aralarında görüştüğünü söyledi.

Sassoli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “10 büyükelçinin sınırdışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işareti. Yılmayacağız. Osman Kavala için özgürlük” ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Erdoğan’ın Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından dolayı hedef aldığı 10 ülkenin son gelişmeler hakkında aralarında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Sözkonusu 10 ülkeden Danimarka’nın dışişleri bakanı Jeppe Kofod, bakanlığının Türk makamlardan herhangi bir resmi bildirim almadığını ancak dost ve müttefikleriyle temas halinde olduklarını belirtti.

Kofod yaptığı yazılı açıklamada, “Ortak bildiride de ifade edildiği şekilde, değerlerimizi ve ilkelerimizi muhafaza etmeye devam edeceğiz” dedi.

Listedeki bir diğer ülke olan Norveç de Ankara’daki büyükelçiliğinin Türk yetkililerden herhangi bir bildirim almadığını kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın baş sözcüsü Trude Maaseide, “Büyükelçimiz sınırdışı gerektirecek herhangi bir şey yapmadı” dedi ve Türkiye’nin Norveç’in bu konuda görüşlerini çok iyi bildiğini söyledi.

Maaseide, “Türkiye’ye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi altında taahhüt ettiği demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğüne uyması çağrısını yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ABD ve Fransa büyükelçilikleriyle Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Eskişehir’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, dört yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin ‘‘istenmeyen adam’’ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söylemişti.

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