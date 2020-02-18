AP: ‘Çin Uygurlar’ı Din ve Günlük Faaliyetlerine Göre Kamplara Gönderiyor’

AP haber ajansının edindiği bir rapor, Çin’in çoğunluğu Müslüman Uygurlar olmak üzere toplu kamplara gönderdiği kişileri işledikleri suçlara göre değil, dini inançlarına ve günlük faaliyetlerine göre belirlediğini ortaya koyuyor. Elde edilen envanterde yurt dışında akrabaları bulunan 311 tutuklunun ve bu kişilerin 2 binden fazla akraba, komşu veya arkadaşının bilgileri yer alıyor. Her kişi kaydı tutuklunun ismi, adresi, kimlik numarası, gözaltı tarihi ve yeri, ailesi, dini, yaşadığı mahallenin tarihçesi, gözaltı gerekçesi ve serbest bırakılıp bırakılmayacağı kararını içeren ayrıntılı bir dosyayı içeriyor. Bu kayıtları hükümetin hangi biriminin oluşturduğu ise bilinmiyor. Envanter bütün olarak ele alındığında Çinli yetkililerin gözaltı kamplarına kimleri alıp kimleri serbest bırakacağına nasıl karar verdikleri konusunda derinlemesine bir resim ortaya koyuyor. Müslüman azınlığa baskı politikası uygulayan Çin’de çoğu Müslüman bir milyondan fazla etnik azınlık toplu kamplarda tutuluyor.

Yetkililer bugüne kadar gözaltına alınanların aşırı faaliyetlere katıldıklarını gerekçe gösteriyordu ancak bu veri tabanına göre Çin hükümeti dini de bir gözaltına alma gerekçesi olarak kullanıyor. AP’nin elde ettiği verilere göre ibadet etmek, camiye gitmek hatta sakal bırakmak bile toplu kamplara gönderilme gerekçesi olabiliyor. Belgeye göre ailenin rolü de gözaltı kararında önemli yere sahip. Gözaltında akrabası olanların kendilerinin de kamplara gönderilmesi olasılığının yüksek olduğu görülüyor. Gözaltına alınanların serbest bırakılmalarında da ailelerinin tutukluluk durumu bu kişilerin davranışlarından daha önemli görünüyor. Çin’in baskı politikasını yoğun olarak uyguladığı Şincan eyaletinde izleme teknolojilerinin kullanılmasını araştıran Colorado Üniversitsi’nden Darren Byler konuyla ilgili olarak ‘‘Toplumu parçalamak istiyorlar. Aileleri bölmek istiyorlar; onları yeniden eğitilmeye ve disipline edilmeye daha yatkın ve açık hale getirmeye çalışıyorlar’’ yorumunu yaptı. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ise ‘‘Bu tür saçmalıklar üzerine yorum yapmaya değmez’’ dedi.