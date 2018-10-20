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AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Tajani, öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili "Acilen ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı" ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Acilen, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı." ifadesini kullandı. Tajani, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AP Avrupa Parlamentosu Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kör ölür badem gözlü olur misali bunca zamandır ajanlık yapan arabın ölümü dert oldu Avrupaya demek ki çekindikleri bir şeyler var
Şeriat ülkelerinde adam kesme normaldir.
Bir tane gazeteci için dünya seferber oluyor halbuki dünyada hergün yüzlerce müslüman öldürülüyor. Bu gazetecinin önemi aynı zamanda abdli oluşu sanırım
neden türkiye hain arapların derdi ney lavrencelerindenmi emir almışlar abd gibi gidin türkiyeyi karıştırın ipin ucundaki ülkeye itaat edip tapmaktan başka birşey bilmezler ip ne tarafa bunlar o tarafa ALLAH'a iman edin ALLAH'ın kuluna değil
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