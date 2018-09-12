HABER

Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Uluslararası ittifak, Avrupa Parlamentosu'nda 448 'evet'in çıktğı oylamayla Budapeşte yönetimin AB kurumlarındaki söz hakkını askıya aldı. Raportör Judith Sargentini, oylama sonucunu gözyaşlarıyla kutladı.

Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!

Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, Macaristan'a yaptırım kararı çıktı. 448 evet, 197 hayır ve 48 çekimser oyun kullanıldığı Avrupa Parlamentosu'nda, yaptırımlar kabul edildi.

Yaptırımların geçebilmesi için, parlamento üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyordu.

Oylama sonucunda Macaristan'ın AB kurumlarındaki söz hakkı kaldırılıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Avrupa Birliği'ne rest çekerek şantaja boyun eğmeyeceklerini söylemişti.

Daha önce sadece Polonya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, AB antlaşması olarak da adlandırılan Maastricht Antlaşması'nın 7. maddesinde yer alıyor.

7. madde hangi şartlarda uygulanabiliyor?

Maastricht Antlaşması'nın 7. maddesi, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden bir tanesinin birliğin temel ilkelerine uymaması durumunda devreye sokulabiliyor.

Antlaşmanın 2. maddesinde 'insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı' olarak sıralandırılan değerlerin çiğnenebileceği yönünde açık bir risk olması durumunda yaptırımlar devreye sokuluyor.

Avrupa Birliği Parlamentosu veya Avrupa Komisyonu tarafından başlatılabilen süreç sonrasında Avrupa Birliği Konseyi'nde de oylama yapılıyor. Eğer Konsey'de oy kullanan ülkelerin 5'te 4'ü yaptırım kararı verirse, söz konusu ülkenin Birlik içerisindeki hakları ve yetkileri elinden alınabiliyor.

Macaristan - AB arasındaki gerginlikler

Macaristan'da 2010'dan beri iktidarda olan sağ Fidezs partisi lideri Viktor Orban, ülkedeki yargı, basın ve sivil toplum kuruluşları üzerinde baskı kurarak, muhalif sesleri bastırmaya çalışmakla suçlanıyor. Ülke ayrıca sığınmacılara karşı uyguladığı kötü muamele, ve sığınmacıları kabul etmeme politikasıyla da gündeme geliyor.

Orban, 2015'ten beri ülkelerine gelmeye çalışan sığınmacıları kabul etmedikleri için Avrupa Parlametosu'nun intikam almak istediğini ancak "şantajlara" boyun eğmeyeceklerini söyledi. Strasbourg'da parlamento üyelerine konuşan Orban, "Macaristan sınırlarını korumaya, yasa dışı göçleri durdurmaya ve kendi haklarını savunmaya devam edecektir - gerekirse size karşı da." şeklinde konuştu. Orban'ın konuşması, Avrupa Birliği karşıtı ve aşırı sağ milletvekilleri tarafından alkışla karşılandı.

Daha önce Müslüman sığınmacıların Avrupa'daki Hristiyan medeniyetine karşı bir tehdit olduğunu dile getiren Orban, nisan ayında ülkesinde yapılan seçimlerde büyük bir destekle yeniden seçilmişti.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybettiRai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti
Katilden kan donduran itiraf: Seks oyunu sırasında öldü!Katilden kan donduran itiraf: Seks oyunu sırasında öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu AP Avrupa Birliği Budapeşte askıya alındı

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

İlginizi Çekebilir

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Katilden kan donduran itiraf: Seks oyunu sırasında öldü!

Katilden kan donduran itiraf: Seks oyunu sırasında öldü!

Canavar kasırga çok yaklaştı! Halk bölgeyi terk ediyor

Canavar kasırga çok yaklaştı! Halk bölgeyi terk ediyor

Birleşmiş Milletler'den vahim açıklama: Şimdiye kadar görülmemiş göç dalgası!

Birleşmiş Milletler'den vahim açıklama: Şimdiye kadar görülmemiş göç dalgası!

Korkunç olay! Arılardan kaçan çocuğun kafasına şiş saplandı

Korkunç olay! Arılardan kaçan çocuğun kafasına şiş saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.