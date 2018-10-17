AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Associated Press haber ajansı Türk polisinin başkonsolosluktaki aramalarda Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kesin kanıtları bulduğunu dünyaya duyurdu. CNN İnternational ise bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını öne sürdü. Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesi de ilginç bir iddia ortaya attı. Gazete, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia ederek olaya karışan 7 Suudi Arabistan vatandaşının pasaport bilgilerini yayımladı.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, dün saat 17.00'de Atatürk Havaalanı'ndan kalkan Arabistan Havayolları'na ait bir uçakla ülkesine döndü. Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim'den bu yana konutundan çıkmayan Uteybi iddiaya göre havalimanında kendisini durdurmak isteyen Türk görevlilere "Beni engelleyemezsiniz" diye çıkıştı.

SUUDİ YETKİLİLER KATILMADI, ARAMA YAPILMADI



Uteybi'nin ülkesine gitmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri de arama yapmak üzere başkonsolosluk rezidansına gitti. Konutun bahçesindeki kuyu ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün giriş yaptığı kapalı garajda inceleme yapılması öngörülüyordu. Ancak Suudi yetkililerin katılamaması nedeniyle konutta arama yapılamadı.