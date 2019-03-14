CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz. AB'ye tam üyeliğin, CHP için Türkiye'nin çağdaşlaşma azminin ihmal edilemez bir unsuru olduğunu bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamasında, AP Genel Kurulu'nda 13 Mart 2019’da yapılan oylamada kabul edilen ve Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını tavsiye eden kararın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki yönetim biçimi ile Türkiye'de daha da derinleşen otoriterleşmeye ve rejim değişikliğine verilen güçlü bir siyasi mesaj olduğunu ileri sürdü.

"AP'nin kararı, AKP'nin tek adama bağlı, çağdaş dünyanın kazanımlarını hiçe sayan sistemini ve bu sistemin ülkemiz adına yarattığı yıkıcı sonuçları açık bir biçimde ortaya koymuştur." görüşünü savunan Çeviköz, "İktidar tarafından bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle hafife alınan ve değersiz bulunan bu karar, Türkiye için çok önemlidir. Ayrıca, bu kararın önem ve değerini AKP iktidarından çok Avrupa Birliği kurumları belirleyecektir." ifadesini kullandı.