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AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop: - "AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar"

RABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı’na katılmak üzere Fas’ın Başkenti Rabat'ta bulunan Şentop, AA muhabirine, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AP'nin kararının anlaşılabilir olmadığını belirten Şentop, kararın, Türkiye ile ilgili tamamen ön yargılı, haksız, mesnetsiz gerekçelere dayandığını ifade etti.

Söz konusu kararın, AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar olduğunu vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Türkiye AB ile ilgili olarak katettiği mesafedeki samimiyetini, hedefindeki kararlılığı göstermiştir. Tam da müzakerelerin başlamasına yakın bir zaman kala böyle bir kararın alınması AB bakımından da üzüntü vericidir.

Yakında zaten Avrupa Parlamentosu da seçimlerle yenilenecek. AB esasen çok ciddi bir kriz içerisinde. Öncelikle bir kimlik krizi içerisinde. Ne olduğunu ne olacağını henüz daha kararlaştırabilmiş değil. İngiltere'nin ayrılma kararından sonra AB, siyasi boyutları çerçevesinde büyük ölçüde zarar görmüştür. Birçok AB üyesi ülke, bu birlikte kalıp kalmayacağını tartışmaktadır. Böyle bir süreçte AB'nin Türkiye düşmanlığı üzerinden kendisine bir alan açmaya çalışmasını da ilginç buluyorum."

Türkiye'nin, bölgesinde, Avrupa'da ve dünyada sözü, kararı etkili bir ülke olduğuna dikkati çeken Şentop, ülkenin, yoluna büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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AP rapor Mustafa Şentop

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