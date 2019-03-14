TBMM Başkanlığınca, Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması önerisini içeren 2018 Türkiye Raporu'nu kabul eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa’da artan ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yabancı karşıtı görüş ve politikalardan fazlasıyla etkilendiği, Türkiye’ye karşı hasmane bir tavır sergilediği belirtildi. TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AP Genel Kurulunda Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecine ilişkin somut hatalar, ön yargılar ve haksız iddialar içeren bir karar alındığı belirtilerek, nesnellikten ve adaletten uzak olduğu ilk bakışta görülen 2018 Türkiye Raporu'nun, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği önem ve öncelikle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Söz konusu kararın, Avrupa'nın geleceğini tehdit eden aşırılık yanlısı popülist söylemlerin bir yenisi olmaktan başka bir anlam taşımadığına işaret edilen açıklamada, söz konusu karar metninden, Türkiye'deki gelişmelerin adilane ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmediği, raporun yanlı ve siyasi olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Çok uzun yıllardır AB'ye üye olmayı stratejik bir hedef olarak gören ve bu amacına ulaşmak için kararlılıkla yürüttüğü çalışmaları son dönemde hızlandıran Türkiye'nin, aynı yapıcı ve onarıcı tutumu da AB'den beklediği vurgulanan açıklamada, "Ne var ki AB'nin seçimle iş başına gelen tek kurumu olan AP, Avrupa'da artan ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yabancı karşıtı görüş ve politikalardan fazlasıyla etkilenmekte, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır sergilemektedir." ifadesine yer verildi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında savaş uçaklarının bombaladığı TBMM'nin, darbeye "dur" diyen Türk halkından aldığı cesaretle demokrasiye sonuna kadar sahip çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "O meşum gecenin ardından Avrupalı muhataplarımızın aziz Türk milleti ve Gazi Meclis ile dayanışma sergilemekten kaçındığı ise üzücü bir gerçektir. TBMM'de siyasal sistemdeki sorunları çözmeye yönelik başlatılan anayasal reform süreciyle Türk demokrasisinin daha güçlü ve etkin hale getirilmiş olması da ne yazık ki AB tarafından temelsiz gerekçelerle eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bu kabul edilemez tavrın iyi niyetle açıklanması mümkün değildir.

Bir kez daha anlaşılmıştır ki AB'nin inşasını mümkün kılan değer ve ilkeleri açıkça hiçe sayan radikal görüşlerin zehirlediği bazı Avrupalı siyasetçiler, Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkileri rayından çıkarmaya çalışmaktadır. Söz konusu kararın, dört yıl aradan sonra ilk kez yapılacak olan AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın hemen öncesinde alınmış olması, Türkiye karşıtı çevrelere hoş görünme yönünde bir çabanın varlığına işaret etmektedir. Bu aynı zamanda Avrupa'da benimsediğimiz seçim kültürüne de aykırıdır." - "AB zor günler geçiriyor" Her geçen gün artan sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar karşısında zorlanan AB'nin zor günlerden geçtiğine, Birleşik Krallık'ın ayrılma süreci ile istikrarlı ve uyumlu yapısından giderek uzaklaştığına işaret edilen açıklamada, AB'nin, Brexit süreciyle ciddi bir güven bunalımı ve istikrarsızlık riski ile sınandığı belirtildi. Açıklamada, AB'nin geleceğine dair endişelerin arttığı bu dönemde, AP'nin Türkiye gibi ilişkilerini derinleştirmek ve güçlendirmek isteyen stratejik önemi haiz bir ülkeye karşı bu tür söylem ve eylemlerde bulunmasının rasyonel olmadığına vurgu yapıldı.