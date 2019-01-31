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AP, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

AP, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanıdı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.

AP'nin Brüksel'deki "Venezuela'da durum" başlıklı oturumunda dün Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, bugün karar tasarısını oyladı.

Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.

Tasarıda, "ülkedeki mevcut yönetime insan hakları ihlallerine bir an önce son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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