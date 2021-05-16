AP Haber Ajansından İsrail’in Saldırısına Soruşturma Çağrısı

Associated Press haber ajansı Gazze’de kendi ofisinin de bulunduğu binanın hedef alındığı İsrail saldırısına ilişkin bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulundu.
İsrail Cumartesi günü Gazze’de Associated Press haber ajansı ve Katar merkezli Al Jazeera’nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı bir binayı hedef almış, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu binada Hamas’ın da istihbarat ofislerinin bulunduğunu ve bu konuya ilişkin bilgileri ABD istihbaratıyla da paylaştıklarını belirtmişti.
CNN’de bir program yayınına katılan AP’nin genel yayın yönetmeni Sally Buzbee, İsrail hükümetinin şu ana kadar 12 katlı binaya yönelik saldırıyı haklı çıkarabilecek net bir kanıt ortaya koymadığını söyledi.
İsrail ordusu hava saldırısı öncesinde binadaki AP ekibine ve binada ofisleri bulunan diğer kiracılara binayı boşaltmaları için 1 saat süre tanımıştı. AP haber ajansı da ekibin saldırı öncesinde binayı boşalttıkları anların görüntüsünü yayınladı.
AP’nin genel yayın yönetmeni Buzbee, ajansın bu binada 15 yıldır ofisinin olduğunu; ancak bugüne kadar Hamas’ın binada olabileceğine ilişkin kendilerine bir bilginin verilmediğini söyledi.
Buzbee, “Bu çatışmada biz taraf tutmuyoruz. İsrailliler’in ellerinde kanıt olduğunu söylediklerini duyduk. Ancak bu kanıtın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu noktada yaşananlara bağımsız bir şekilde bakılması uygun olacaktır” dedi.
Buzbee, AP ekibinin sarsıldığını ancak bölgeden haber aktarmaya devam ettiklerini söyledi, durumun bölgeden haber yapılmasına yönelik etkisinden endişe duyduğunu ifade etti.
Blinken AP’nin CEO’suyla görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü AP’nin CEO’su Gary Pruitt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken görüşmede bağımsız gazetecilere ve medya kuruluşlarına sarsılmaz desteğini ifade ettiği ve çatışma bölgelerinde yapılan haberciliğin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.
Netanyahu: "Medya ofislerinin bulunduğu bina meşru hedefti"
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise CBS televizyonuna Pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu binanın hedef alınmasını savundu.
Netanyahu, binada “Filistinli terörist grubun istihbarat ofisinin de olduğunu, bu yöndeki bilgileri ABD istihbarat kurumlarına ilettiklerini ve bu sebeple binanın meşru bir hedef olduğunu" iddia ettti.