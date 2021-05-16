AP Haber Ajansından İsrail’in Saldırısına Soruşturma Çağrısı

Associated Press haber ajansı Gazze’de kendi ofisinin de bulunduğu binanın hedef alındığı İsrail saldırısına ilişkin bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulundu.

İsrail Cumartesi günü Gazze’de Associated Press haber ajansı ve Katar merkezli Al Jazeera’nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı bir binayı hedef almış, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu binada Hamas’ın da istihbarat ofislerinin bulunduğunu ve bu konuya ilişkin bilgileri ABD istihbaratıyla da paylaştıklarını belirtmişti.

CNN’de bir program yayınına katılan AP’nin genel yayın yönetmeni Sally Buzbee, İsrail hükümetinin şu ana kadar 12 katlı binaya yönelik saldırıyı haklı çıkarabilecek net bir kanıt ortaya koymadığını söyledi.

İsrail ordusu hava saldırısı öncesinde binadaki AP ekibine ve binada ofisleri bulunan diğer kiracılara binayı boşaltmaları için 1 saat süre tanımıştı. AP haber ajansı da ekibin saldırı öncesinde binayı boşalttıkları anların görüntüsünü yayınladı.

AP’nin genel yayın yönetmeni Buzbee, ajansın bu binada 15 yıldır ofisinin olduğunu; ancak bugüne kadar Hamas’ın binada olabileceğine ilişkin kendilerine bir bilginin verilmediğini söyledi.