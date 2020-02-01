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AP ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos’a Diyarbakır’dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:14 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Diyarbakırlı bir vatandaş, Lagos’un fotoğrafını yakarak karşılık verdi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Diyarbakırlı bir vatandaş, Lagos’un fotoğrafını yakarak karşılık verdi. Süleyman Aydın isimli vatandaş, “Umarım bu fotoğrafının yanışını gördüğün zaman bırak ay yıldızlı bayrağımıza dokunmayı, yanından bile geçerken bir değil, iki kere düşüneceksin” dedi
Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını saygısızca yırtmasına Diyarbakır HDP il binası önünde çocuğu Özkan Aydın için 152 gündür oturma eyleminde olan ailelerden Süleyman Aydın, ikamet ettiği evinde Lagos’un fotoğrafını ateşe vererek tepki gösterdi. Aydın, “Umarım bu fotoğrafının yanışını gördüğün zaman bırak ay yıldızlı bayrağımıza dokunmayı, yanında bile geçerken bir değil, iki kere düşüneceksin. Türkiye Cumhuriyetimiz büyük bir devlettir. Hiç kimsenin saygısızlığı ona kar kalmaz. Er ya da geç bizim devletimiz bunun hesabını sizden soracaktır" diye konuştu.

“Ay yıldızlı bayrağımıza saygısızlık yaptın”
Aydın, Lagos’un fotoğrafını ateşe vermeden önce kısa bir açıklama yaptı. Aydın, "Sen bir Yunanistan’ın milletvekilisin, sen Avrupa parlamentosunda ay yıldızlı bayrağımıza saygısızlık yaptın, ama biz sizin bayrağınıza dokunmayacağız. Çünkü sizin bayrağınıza dokunsak bizde sizin seviyenize düşeriz. O yüzden tepkimi senin bu fotoğrafını yakarak gösteriyorum” dedi.

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