AP Katalan liderin konferansını iptal etti

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un pazartesi günü parlamentoda yapmayı planladığı konferansı iptal etti.
AP'den yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin, Puigdemont'un pazartesi günü AP'de yapmayı planladığı konferansı iptal ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu etkinliğin parlamentoda kamu düzenini tehdit etme riskinin yüksek olduğu kaydedildi.
Öte yandan Puigdemont'un konferansının, İspanya'da ayrılıkçı Katalanların davasının başlamasıyla oluşan gerginlik, konferansa katılacak kişilere ait bilgilerin eksik olması gibi nedenlerle iptal edildiği ifade edildi.
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