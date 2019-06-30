HABER

"AP kendi başkanını seçecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:28 | Son Güncelleme

AP Başkanı Antonio Tajani: - "Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'nden bağımsız olarak kendi başkanını 3 Temmuz'da seçecektir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, "AP, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden bağımsız olarak kendi başkanını 3 Temmuz'da seçecektir." dedi.

Tajani, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde üye ülke liderleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AP'nin AB Komisyonu Başkanlığı için tutumunun "Spitzenkandidat" sürecinin uygulanması olduğunu ifade eden Tajani, parlamento seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun başkan adayının bu pozisyona atanması gerektiğini savundu.

Tajani, bu sistemin ilk kez 2014 AP seçimlerinin ardından uygulandığını anımsatarak, AB Komisyonu Jean-Claude Juncker'in hızlı bir şekilde atandığını kaydetti.

AP Başkanı seçiminin üye ülkeler ve AB Konseyi'nin kararına bağlı olmadığını ifade eden Tajani, "AP, AB Konseyi'nden bağımsız olarak kendi başkanını 3 Temmuz'da seçecektir." ifadesini kullandı.

AP'nin yeni dönemi 2 Temmuz'da Strazburg'da yapılacak ve bir hafta sürecek Genel Kurul oturumuyla başlayacak.

- AB liderleri üst düzey pozisyonlar için müzakere yürütüyor

AB üyesi 28 ülkenin lideri, AB Komisyonu, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli kurumların başına gelecek isimleri müzakere etmek için Brüksel'de düzenlenen zirvede zorlu müzakereler yürütüyor.

AP kendi başkanını seçme yetkisine sahip olsa da AB liderleri parlamento başkanlığı pozisyonunu müzakere kozu olarak kullanıyor.

AP Başkanı Tajani'nin parlamentonun Konsey'den bağımsız olarak hareket edeceğine işaret etmesi, AB kurumlarının arasındaki çatışmanın derinleştiğine işaret ediyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgedeİzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kaybolduGÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu başkan seçim spitzenkandidat Tajani

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon!

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.