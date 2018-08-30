AP Komitesi'nden Kosova ile vize serbestisine yeşil ışık

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE), Kosova ile vize serbestisine yeşil ışık yaktı.
LIBE'de bugün yapılan oylamada Kosova'ya vize serbestisi tanınması lehinde karar çıktı.
AP oturumunda Eylül'de görüşülmesi planlanan konu daha sonra AB Konseyi'nde karara bağlanacak.
Öte yandan, Kosova Avrupa Bütünleşmesi Bakanı Dhurata Hoxha, Kosova vatandaşlarını kutlayarak, vize serbestisini yıl sonunda elde edecekleri açıklamasını yaptı.
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