AP korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana

Buna ilişkin karar bugün Strasbourg'da kabul edildi.Avrupa Parlamentosu (AP), Hindistan ve Güney Afrika'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde talep ettiği koronavirüs aşılarının patent hakkından feragat talebini destekledi. AP milletvekilleri bugün düzenlenen bir oturumda aldıkları kararla, Avrupa Birliği'ni (AB) söz konusu inisiyatifi desteklemeye çağırdı. İlaveten ilaç şirketlerinden korona aşılarının üretimini sağlayan bilgi ve verilerini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile paylaşmaları da talep edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden da, mayıs ayı başında sürpriz biçimde koronavirüs aşılarının patent hakkının kaldırılması fikrini desteklediğini açıklamıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı son AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupalıların söz konusu talebi, yoksul ülkelerin daha hızlı ve daha çok aşıya ulaşmasını sağlayabilecek mucizevi çözüm olarak görmediklerini" vurgulamıştı.

Sol parti bastırdı

Avrupa Parlamentosu’nun aşı patentlerine yönelik kararının aslında önümüzdeki ay alınması bekleniyordu. Ancak parlamentonun sol grubunun sunduğu değişiklik önergesiyle konunun bugün gündeme taşındığı haber verildi. AIDS ile mücadele içerikli bir önergeye konuyla ilgili bölümün eklendiği bildirildi.