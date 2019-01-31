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AP Oylamasından Guaido’yu Tanıma Kararı Çıktı 

31.01.2019 18:21 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Venezuela’da devlet başkanlığını ilan eden Juan Guaido’yu tanıma kararı aldı. Bu durum OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ülkenin sosyalist devlet başkanı Nicolas Maduro üzerinde daha fazla baskı oluşması anlamına geliyor

AP Oylamasından Guaido’yu Tanıma Kararı Çıktı 

Avrupa Parlamentosu Venezuela’da devlet başkanlığını ilan eden Juan Guaido’yu tanıma kararı aldı. Bu durum OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ülkenin sosyalist devlet başkanı Nicolas Maduro üzerinde daha fazla baskı oluşması anlamına geliyor.

Avrupa Parlamentosu, kararı Brüksel’deki özel oturumda oyladı. 88 parlamenterin katılmadığı oylamada 104’e karşı 429 oyla Venezuela Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ülkenin yeni geçici devlet başkanı olarak tanınmasına karar verildi.

Bağlayıcılığı olmayan oylamanın ardından yapılan açıklamada AB’nin 28 üye ülkesinin kararı uygulayarak Guaido’yu yeni, şeffaf ve güvenilir seçimler yapılana kadar Venezuela’nın tek yasal geçici başkanı olarak tanımaları çağrısı yapıldı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya’dm geçen hafta sonunda, Maduro sekiz gün içinde yeniden seçime gidilmesi kararı almazsa Guaido’yu tanıyacakları açıklaması gelmişti. Ancak Venezuela’da yeni seçimler yapılması için AB genelinde bir zaman sınırı konulmadı.

Maduro ise çağrıları ‘eski gücünü kaybetmiş kolonici ülkelerin kabul edilemez ultimatomu’ olarak değerlendirdi. Maduro, ‘’Avrupa’nın liderleri Donald Trump’ın politikalarının arkasında diz çöken dalkavuklar’’ dedi.

''Venezuela'da 7 yabancı gazeteci gözaltında''

Öte yandan merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Venezuela’da yedi yabancı gazetecinin gözaltına alındığını bildirdi. Bunlar arasında Fransız ve İspanyol gazeteciler de var.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ayrıca çok sayıda ülkenin dışışleri bakanları Perşembe gününden başlayarak Bükreş’te iki gün sürecek görüşmelerde Venezuela’daki siyasi durumu ele alacak.

Çarşamba günü Guaido’yla telefonda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı JeremyHunt ise AB’nin daha fazla Venezuelalı yetkiliye seyahat yasağı ve mal varlığını durdurma gibi tedbirler getirmesi gerektiğini söyledi.

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