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  4. AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti

AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 19:31 | Son Güncelleme

AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünün kötüye doğru gittiğine yönelik karar tasarısını kabul etti.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, "Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünde kötüye gidiş olduğuna dair karar tasarısı", 178 "hayır" oyuna karşın 446 "evet" oyuyla onaylandı.

Kararda, Avrupa Birliği'nin (AB), Varşova ve Budapeşte yönetimleriyle görüşmelerinin, söz konusu yönetimleri "AB'nin temel ilkelerine uymaya sevk etmediği" belirtildi.

AB Konseyine, bu ülkelere "hukukun üstünlüğü ilkesi"ne yönelik daha somut tavsiyelerde bulunması çağrısı yapılan kararda, AB Komisyonu'na da "elindeki tüm önleyici tedbirleri devreye sokması" önerisinde bulunuldu.

Brüksel, Macaristan ve Polonya için Lizbon Anlaşması'nın ihlallere karşı yaptırımları öngören 7'nci maddesinin işletilmesi sürecini başlatmıştı.

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AP Macaristan Polonya

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