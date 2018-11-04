AP Seçim Anketinde Fransız Aşırı Sağı İlk Kez Lider

Avrupa, Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine iddialı hazırlanan aşırı sağ partilerin yükselişine tanıklık ediyor. Fransa'da yapılan son anket, Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Birleşme Hareketi'nin (RN), ilk kez Avrupa yanlılarının liderliğine oynayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş Hareketi'nin (LAREM) önüne geçtiğini ortaya koydu.
IFOP araştıma şirketinin, Fransa'da her hafta 8 sayfalık bir dergi olarak çıkan La Lettre de l’Expansion için, 18 yaşından yukarı 1000 kişiye sorarak gerçekleştirdiği son anket, Marine Le Pen liderliğindeki Avrupa'nın en güçlü aşırı sağ partisi Rassemblement National’in (Ulusal Birleşme) ilk kez öne geçtiğini gösterdi.
Ankete göre, bugüne kadar dirsek dirseğe giden yarışta, Le Pen'in partisi RN, iki ay önce yapılan anketlere oranla 3 puan yükselerek, yüde 21 oy oranı ile birinci sırada yer aldı.
Hükümete destek veren Merkez parti MODEM ile ortak liste yapan iktidar partisi La Republique en Marche (LAREM) ise yüzde 19 ile ikinci sıraya yerleşti.
Merkez partiler eriyor
Muhafazakar Laurent Wauquiez liderliğindeki merkez sağ parti Les Republicains (Cumhuriyetçiler) 2 puan kaybederek yüzde 13'e geriledi.
Seçimlerin iddialı partisi iken, lideri Jean Luc Melenchon'un, yolsuzluk soruşturması kapsamında parti binasında arama yapmak isteyen savcı ve polislere saldırdığı şok görüntülerin yayınlanmasının ardından puan kaybeden radikal sol parti France Insoumise'in oyları (Boyun Eğmeyen Fransa- LFI) 3 puan gerileyerek yüzde 11'e düştü.
Fransız sosyalistlerinin ünlü ismi Segolene Royal'in liste başı olması beklenen eski Sosyalist Parti (PS) ise, bugün seçim olsa oyların ancak yüzde 7.5'ini alabilecek. Ankete göre, Royal'in liste başı olmayı reddetmesi durumunda bu rakam yüzde 6'ya gerileyecek.
Fransa'nın 'bağımsızlığını ve AB'den çıkmasını' savunan sağ parti Debout La France (Ayağa Kalk Fransa) hareketi ve Yeşiller Partisi (EELV) ise yüzde 7 oranında oy alıyor.
Macron anketlerde eriyor
IFOP tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan bir başka anket, Macron'un partisi LAREM'in seçimleri yüzde 27 ile önde götürdüğünü ortaya koymuştu.
Fransa'da Eylül ayı başında Odoxa firması tarafından yapılan anket, Emmanuel Macron ile Marine Le Pen'in AP seçim yarışında yüzde 21 ile dirsek dirseğe gittiğini ortaya koymuştu.
AP seçimlerinde Fransa'da aşırı sağın öne geçtiğini gösteren son anket, tüm AB ülkeleri için alarm veren bir niteliğe sahip. Zira, Avrupa Parlamentosu seçimleri, göçmenlerin Avrupa'ya gelişini, AB'nin gelişmesini ve daha sağlam bir yapıya kavuşmasını savunan Fransa lideri Emmanuel Macron'un liderlik ettiği AB yanlısı grup ile, AB'nin aşırı sağcı liderleri Victor Orban/Matteo Salvini ikilisinin öncülüğündeki göçmen karşıtı grup arasında geçiyor.
Macon'un Fransa'da eriyen popülaritesi ve Marine Le Pen'in AP seçimleri için öne geçmesi ise, seçimlere 6 ay kala, Avrupa'da yükselen aşırı sağın giderek daha da güçlendiğinin işaretlerini veriyor.
Sosyal öfke artıyor
'Halktan kopuk cumhurbaşkanı' imajını kıramayan Macron'un, vergi politikaları Fransızlar tarafından öfkeyle karşılanıyor. AB'nin pek çok ülkesinde büyüme yaşanırken, Fransa'da bir türlü büyüme rakamlarının istendiği orana yükselmemesi, benzin fiyatlarının artışı, işsizlik rakamlarının aşağı çekilememesi bu öfkeyi daha da artırıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıldönümü anmaları dolayısıya tüm Fransa'da tura çıkmaya hazırlanan ve 11 Kasım'da dünya liderlerini Paris'te ağırlayacak olan Macron, anketlerdeki bu gerilemeyi durdurmayı hedefliyor. Ancak emeklilerin eylemlerine, bu ay 17 Kasım'da benzin fiyatlarını protesto edenlerin de katılması Macron'un bu hedefine ulaşma umuduna gölge düşürüyor.
Aşırı sağ oylar yüzde 30'a ulaşıyor
Son anket sonuçlara göre, küçük aşırı sağ partiler ve Ayağa Kalk Fransa hareketi ile aşırı sağ partilerin oyları iki ay önce yapılan eğilim yoklamalarına oranla 5 puan artarak, yüzde 30'a ulaşıyor. Tüm Avrupa'da seçimleri önde bitirmeye çalışan aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu'nda en büyük grup olmayı hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı aşırı sağcı Steve Banon, Brüksel'de kurduğu büro ile, aşırı sağ partiler arasında bir uyum oluşturarak, seçimlerde galip gelmesi için çalışıyor.
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