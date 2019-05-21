AP seçim anketinde Fransız aşırı sağı lider

Fransa’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik yapılan ankette aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN), iktidardaki Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi’ni (LaREM) geride bırakarak yarışı ilk sırada bitireceği aktarıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine günler kala Fransa’da yapılan bir ankete göre Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi (LaREM) ile başa baş gidiyor. Araştırma kurumu Elabe’nin yaptığı anketin verilerine göre iki parti arasında 0.5 puan fark olduğu ve aşırı sağın ilk sırada yer aldığı belirtildi. Aşırı sağ partisi RN oyların yüzde 23,5’i ile başı çekerken, LaREM’in ikinci sırada oyların ortalama yüzde 23’ünü aldığı belirtildi. Anket verilerine göre Cumhuriyetçiler Partisi’nin (LR) yüzde 12,5 Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin ise yüzde 8,5 oy alacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, 23-26 Mayıs’ta gerçekleşecek AP seçimleri birçok Avrupa Birliği ülkesinde aşırı sağın yükselişine sahne olurken, bu seçime katılım oranının da de yükselmesi bekleniyor. Fransa’da seçimler Pazar günü düzenlenecek.

