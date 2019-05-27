AP Seçim Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parlamentonun çoğunluğunu oluşturan merkez sağ ve merkez sol partiler çoğunluğu kaybetti. Seçimlerde, liberallere, Yeşiller’e ve milliyetçilere artan oranda destek dikkat çekti.

Avrupa Birliği yanlısı partilerin yine çoğunlukta olması bekleniyor ancak geleneksel blokların artık yeni ittifaklara ihtiyaçları olacak.

Liberaller ve Yeşiller seçimde önemli başarılar elde ederken, milliyetçiler de özellikle İtalya, Fransa ve İngiltere’de zafer elde ettiler.

AB’ye üye 28 ülke genelinde oy kullanma oranı yüzde 51’le son 20 yılın en üst seviyesine çıktı. 2014’teki seçimlerde bu oran yüzde 43’tü.

Popülistler ve aşırı sağ partiler bazı ülkelerde oylarını arttırsa da, kazanımları bazı çevrelerin dile getirdiği tahminlerden daha az oldu.

Merkez sağ Avrupa Halkları Partisi EPP, en büyük blok olarak kalırken, uzmanlar Sosyalistler ve Demokratlar bloğuyla liberaller ve Yeşiller’in de desteğiyle büyük bir koalisyon kurmasını bekliyor.

İngiltere’de de yeni kurulan Brexit Partisi zafer ilan ederken, Muhafazakarlar ve İşçi Partisi’nin önemli kayıpları karşısında Liberal Demokratlar güçlü bir performans ortaya koydu.