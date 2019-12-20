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AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) ziyaretçi olarak girişlerini dahi yasakladığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalan özerk hükümeti üyesi Antoni Comin'e mazbatalarını verdi.

Puigdemont ve Comin, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Binası'na giderek milletvekili seçildikten 7 ay sonra mazbatalarını aldı.

AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Adalet Divanı'nın (ECJ) eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras hakkında verdiği "dokunulmazlık" kararının ardından, Puigdemont ve Comin'in durumunun tekrar görüşülmesini talep etmişti.

Bunun ardından, Puigdemont ve Comin'e mayıs ayında gerçekleşen AP seçimlerinin ardından uygulanan giriş yasağı kaldırılarak, mazbataları verildi.

- Puigdemont ve Comin Belçika'da

Katalonya'da 2017 yılındaki yasa dışı bağımsızlık referandumu ve ardından Katalonya Özerk Parlamentosu'nun tek taraflı bağımsızlık kararından sonra İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Puigdemont ve Comin, 26 Mayıs'ta yapılan AP seçimlerinde parlamenter seçilmiş ancak haklarında ulusal tutuklama kararı olmasından dolayı mazbatalarını alamamışlardı. Eski AP Başkanı Antonio Tajani, ikilinin AP Binası'na girişini de yasaklamıştı.

Dün çıkan Junqueras'ın "dokunulmazlık" kararından hemen bir gün sonra EJC'ye başvuran Puigdemont ve Comin, benzer durumda oldukları gerekçesiyle aynı hakların kendilerine de tanınmasını istedi.

EJC de geçen temmuz ayında aldığı, Puigdemont ve Comin'in AP oturumlarını bir parlamenter olarak takip etmelerini yasaklayan ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Comin Puigdemont Sassoli yasak

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