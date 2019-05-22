AP Seçimleri: 427 Milyon Seçmen 751 Milletvekili Seçecek

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede, 427 milyon seçmen, dünyanın en büyük ülkelerarası seçim organizasyonu olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandığa gidiyor.
Seçimlerde belirlenecek 751 Avrupa milletvekili, 2019-2024 tarihleri arasında 5 yıl süreyle görev yapacak. Yeni Parlamento, göç krizi, sosyal ve ekonomik krizlerle değişim yaşayan Avrupa'nın geleceğini belirleyecek.
Her ülke aynı tarihte sandığa gitmeyecek
Seçimler İngiltere ve Hollanda'da 23 Mayıs'ta, İrlanda'da 24 Mayıs'ta, Letonya, Malta, Slovakya'da 25 Mayıs'ta, Çekya'da ise 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Ancak AB ülkelerinin çoğunda seçmen 26 Mayıs günü sandığa gidecek. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Danimarka, İsveç, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'da ise seçmenler 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Önce seçime giden ülkelrdeki sonuçlar, 26 Mayıs akşamı son sandık kapanana kadar açıklanmayacak. Ancak, 26 Mayıs'ta diğer ülkelerde de sandıklar kapandıktan sonra, tüm sonuçlarla birlikte açıklanacak. Pazar günü saat 22.00'de en son sandık İtalya'da kapanacak.
Brexit hesabı
Seçimlere katılan listeler, ancak yüzde 5 barajını aşarsa milletvekili çıkarabilecekler. Brexit konusu netliğe kavuşmadığı için, İngiltere tüm birlik üyesi ülkeler gibi seçime gidecek. Seçim 751 sandalye için yapılacak. AB üyesi ülkeler, İngiltere'nin ayrılması durumunda, ileride sahip olacakları milletvekili kontenjanı kadar vekil belirleyecekler.
Brexit kontenjanından kazanan vekiller ancak süreç tamamlandıktan sonra ve İngiliz parlamenterler ayrılınca göreve başlayacak. Örneğin Fransa'da aday olan 34 listeden 74 yerine 79 milletvekili seçilecek. Bu milletvekillerinden 5'i, İngiltere'nin AB'den çıkma süreci sona erdiğinde görev yapmaya başlayacak.
Aşırı sağ partiler ve AB değerleri
Hafta sonu yapılacak AP seçimleri kampanyasına göç krizi ve ardından yaşanan aşırı sağın tırmanışı tartışmaları damgasını vurdu. Seçmen, hafta sonu, "Avrupa yanlısı, daha çok dayanışmaya doğru bir gelecek mi?", yoksa "içine kapanan uluslar AB'sini mi?" isteyecek, bunun kararını verecek. Seçimlerde oluşacak yeni AP milletvekilleri ve onların seçeceği yeni yöneticiler yaşlı kıtanın, istihdam, iklim, göç, serbest ticaret ve gıda gibi çözüm bekleyen sorunlarına çare arayacak.
Dolayısıyla Avrupa seçmeninin AP'ye hangi siyasi görüş ve değere sahip vekili göndereceği, bu seçimlerde büyük önem kazanacak. Eğer sandıktan aşırı sağa büyük destek çıkarsa, AB'nin geleceği, işleyişi ve değerleri hakkında çok şey değişecek.
Aşırı sağ partiler, AB içinde 3'üncü ya da 4'üncü grubu oluşturarak, Avrupa kararlarında etkili olmayı hedefliyorlar. Anketler ise, AP'nin en büyük grubu, muhafazakar sağ grup Avrupa Halk Partisi (PPE)'nin birinci olması, Avrupa Sosyalist partileri Grubu PES'nin ise, ikinci olması bekleniyor.
Juncker: "Avrupa'nın kaderi ellerinizde"
Seçimler öncesi bazı Avrupa gazetelerinde bir makale yayınlayan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, seçmene seslendi. Juncker, Avrupalı seçmene, ülkelerinin, AB içinde daha güçlü olduğunu, yalnız kalarak dünya sorunlarının çözümünde etkili olamayacağı mesajını verdi. Seçmenden yükselen popülizme karşı durmasını isteyen Juncker, Aşırı sağ ve popülist partilerin AB karşıtı söylemlerinin doğru olmadığını savundu. Juncker, "Her ülkede, yüksek sesle AB'nin sorunlara yanıt bulmadığını söyleyen popülist partiler var. Elbette hep daha iyisini yapabiliriz. Ama yaşananlar, AB'nin kazanılmış bir hak olmadığını, onu ve değerlerini korumak için sürekli mücadele vermek gerektiğini gösterdi. AP seçimleri, sesinizi duyurmak, inandıklarınızı savunmak için bir fırsat. Oy kabinine girdiğimizde hepimiz geleceğimizi ve kaderimizi belirlemek için aynı güce sahibiz. Hepimiz seçim günü Avrupa olacağız. Hepimizin kaderi ellerimizde olacak" dedi.
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