AP Seçimleri: 427 Milyon Seçmen 751 Milletvekili Seçecek

Önce seçime giden ülkelrdeki sonuçlar, 26 Mayıs akşamı son sandık kapanana kadar açıklanmayacak. Ancak, 26 Mayıs'ta diğer ülkelerde de sandıklar kapandıktan sonra, tüm sonuçlarla birlikte açıklanacak. Pazar günü saat 22.00'de en son sandık İtalya'da kapanacak.

Ancak AB ülkelerinin çoğunda seçmen 26 Mayıs günü sandığa gidecek. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Danimarka, İsveç, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'da ise seçmenler 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede, 427 milyon seçmen, dünyanın en büyük ülkelerarası seçim organizasyonu olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandığa gidiyor.

Brexit hesabı

Seçimlere katılan listeler, ancak yüzde 5 barajını aşarsa milletvekili çıkarabilecekler. Brexit konusu netliğe kavuşmadığı için, İngiltere tüm birlik üyesi ülkeler gibi seçime gidecek. Seçim 751 sandalye için yapılacak. AB üyesi ülkeler, İngiltere'nin ayrılması durumunda, ileride sahip olacakları milletvekili kontenjanı kadar vekil belirleyecekler.

Brexit kontenjanından kazanan vekiller ancak süreç tamamlandıktan sonra ve İngiliz parlamenterler ayrılınca göreve başlayacak. Örneğin Fransa'da aday olan 34 listeden 74 yerine 79 milletvekili seçilecek. Bu milletvekillerinden 5'i, İngiltere'nin AB'den çıkma süreci sona erdiğinde görev yapmaya başlayacak.

Aşırı sağ partiler ve AB değerleri

Hafta sonu yapılacak AP seçimleri kampanyasına göç krizi ve ardından yaşanan aşırı sağın tırmanışı tartışmaları damgasını vurdu. Seçmen, hafta sonu, "Avrupa yanlısı, daha çok dayanışmaya doğru bir gelecek mi?", yoksa "içine kapanan uluslar AB'sini mi?" isteyecek, bunun kararını verecek. Seçimlerde oluşacak yeni AP milletvekilleri ve onların seçeceği yeni yöneticiler yaşlı kıtanın, istihdam, iklim, göç, serbest ticaret ve gıda gibi çözüm bekleyen sorunlarına çare arayacak.