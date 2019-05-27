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AP seçimleri : Belçika 21 milletvekili seçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 04:54 | Son Güncelleme

Belçika’da yaklaşık 8 milyon seçmen AP seçimleri için sandık başına giderek 21 milletvekili seçti.

Belçika’da yaklaşık 8 milyon seçmen AP seçimleri için sandık başına giderek 21 milletvekili seçti. Yeni Flaman İttifaki yüzde 14 oyla liderliğini sürdürdü.
Oy kullanma zorunluluğu olan Belçika’da yaklaşık 8 milyon seçmen AP seçimleri için aralarında 12 Hollandaca konuşan bölge milletvekili, 8 Fransızca konuşan bölge milletvekili ve 1 Almanca konuşan bölge milletvekilinin bulunduğu 21 milletvekili seçti.
Yeni Flaman İttifaki yüzde 14 oyla liderliğini sürdürürken Flaman çıkarlar Partisi Vlamms Belang yüzde 12,1 oyla ikincilikte yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Liberaller ve açık Flaman Demokratlar partisi oyların yüzde 12,7’sini aldı.
Belçika’da AP seçimlerinin yanı sıra federal ve bölgesel parlamento seçimleri bugün yapıldı.

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