AP seçimleri: Hristiyan Birlik partileri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

Taslak programda, her iki partinin de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğu vurgulanıyor.Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için hazırladığı ortak programda Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıktı. Gelecek Pazartesi günü iki partinin yönetim kurulları tarafından onaylanması beklenen taslak programda, Türkiye'nin tam üyeliğine prensipte karşı çıkıldığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, gelecek beş yıl içinde AB’ye yeni üye alınmaması gerektiği belirtildi.

21 sayfalık program taslağında CDU ve CSU'nun "güçlü ve kendinden emin bir Avrupa" için mücadele edeceği ve AB'ye yönelik popülist ve milliyetçi tehditlere karşı koymak için çaba göstereceği ifade edildi.

Programda sağ popülist eğilimler ve milliyetçilik "kıtanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış ve refah projesini tehlikeye atıyor” denildi ve "büyük güçlerin zayıf bir Avrupa" görmek istediği belirtildi. İki partinin programı birlikte üç ayda hazırladığı kaydedildi.