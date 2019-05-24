AP seçimleri: İrlanda ve Çekya sandık başında

Dün Hollanda'da yapılan seçimlerde ise ilk sonuçlara göre İşçi Partisi'nin önde olduğu bildiriliyor.28 üyeli Avrupa Birliği'nde dört günlük Avrupa Parlamentosu(AP) seçim sürecinin ikinci gününde İrlanda ve Çekya'da halk sandık başına gidiyor.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki kara sınırının Brexit sonrası ne olacağı tartışmaları sürerken İrlanda'da 3,7 milyon seçmen bugün oy kullanıyor. İrlanda, Avrupa Parlamentosu'nda görev alacak 11 milletvekilini seçecek.

Brüksel'e 21 milletvekilini gönderecek olan Çekya'da da oy verme işlemleri bugün öğlen saatleri itibariyle başladı. Ülkede sandıklar Cumartesi akşamı kapanıyor.

İngiltere'de Brexit gölgesinde seçimler

Brexit tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi nedeniyle seçimlere katılmak zorunda kalan İngiltere'de oy verme işlemi dün tamamlandı. İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının oy kullanamaması tepkilere neden oldu. Seçim Komisyonu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi. Hükümetin çok kısa bir süre önce seçimlere katılma kararı aldığını belirten Komisyon açıklamasında bu sürenin AB vatandaşı olan kişilerin oy kullanması için gerekli olan işlemleri tamamlamak için yeterli olmadığını belirtti.