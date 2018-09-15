AP seçimleri öncesi İtalyan sağından Macaristan sağına destek

Almanya ile ülkesi arasında göçmenlerin dönüşüne ilişkin muhtemel anlaşmaya da değinen Salvini, AB’nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için başlattığı "Sophia Operasyonu'nun” şartlarının revizyonuyla ilgili Almanya'nın yardım etmesi halinde anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi.

AP hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporu onaylayan Macaristan’a destek veren Salvini, gelecek sene yapılacak AP seçimlerine atıfla “Eminim ki birkaç ay içinde (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’la birlikte kendimizi Avrupa’yı yönetirken bulacağız. Macaristan hükümetine ve halkına yönelik yaptırımlar siyasi bir eylem, değişmeyi kabul etmeyen sol görüşlü Avrupa’nın bir çılgınlığı.” ifadelerini kullandı. \

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 23-26 Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine atıfta bulunarak, “Eminim ki birkaç ay içinde (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’la birlikte kendimizi Avrupa’yı yönetirken bulacağız.” dedi.

Almanya’nın kabul edeceği her bir kurtarılan göçmen için bir tanesini geri gönderebileceklerini vurgulayan Salvini, “Almanya, bize Sophia misyonunun kurallarını değiştirmek konusunda yardım ederse, anlaşma imzalanacak. Çünkü Renzi hükümeti (önceki hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti’nin eski lideri Matteo Renzi) yüzünden, Sophia misyonuyla 45 bin kişi İtalya’da karaya çıktı. Anlaşmayı imzalamaya hazırım ama bizim için de faydalı olmalı.” dedi.

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- “Malta görevlerini umursamıyor”

Ülkesi ile Malta arasındaki göçmen tartışmasından da bahseden Salvini, Malta’yı "göçmen kurtarma görevleriyle ilgili hiçbir şey yapmamak ve botları İtalyan sularına yönlendirmekle” suçladı.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisinin de lideri olan Salvini, “Malta sularında zor durumda olan birçok teknenin durumu görmezden gelinip, dayanışma göz ardı edilerek, teknelere İtalya’ya doğru eşlik ediliyor. Bu şekilde tekrar eden birçok vakada, görevlerini hiç de umursamayan bir üye devlet var.” şeklinde konuştu.