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AP seçimleri öncesi İtalyan sağından Macaristan sağına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 00:27 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Eminim ki birkaç ay içinde (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’la birlikte kendimizi Avrupa’yı yönetirken bulacağız" - "(Muhtemel göçmen anlaşması) Almanya, bize Sophia misyonunun kurallarını değiştirmek konusunda yardım ederse, anlaşma imzalanacak"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 23-26 Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine atıfta bulunarak, “Eminim ki birkaç ay içinde (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’la birlikte kendimizi Avrupa’yı yönetirken bulacağız.” dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AP hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporu onaylayan Macaristan’a destek veren Salvini, gelecek sene yapılacak AP seçimlerine atıfla “Eminim ki birkaç ay içinde (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’la birlikte kendimizi Avrupa’yı yönetirken bulacağız. Macaristan hükümetine ve halkına yönelik yaptırımlar siyasi bir eylem, değişmeyi kabul etmeyen sol görüşlü Avrupa’nın bir çılgınlığı.” ifadelerini kullandı.
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- “Almanya, Sophia Operasyonu ile ilgili yardım ederse anlaşmayı imzalarız”

Almanya ile ülkesi arasında göçmenlerin dönüşüne ilişkin muhtemel anlaşmaya da değinen Salvini, AB’nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için başlattığı "Sophia Operasyonu'nun” şartlarının revizyonuyla ilgili Almanya'nın yardım etmesi halinde anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi.

Almanya’nın kabul edeceği her bir kurtarılan göçmen için bir tanesini geri gönderebileceklerini vurgulayan Salvini, “Almanya, bize Sophia misyonunun kurallarını değiştirmek konusunda yardım ederse, anlaşma imzalanacak. Çünkü Renzi hükümeti (önceki hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti’nin eski lideri Matteo Renzi) yüzünden, Sophia misyonuyla 45 bin kişi İtalya’da karaya çıktı. Anlaşmayı imzalamaya hazırım ama bizim için de faydalı olmalı.” dedi.
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- “Malta görevlerini umursamıyor”

Ülkesi ile Malta arasındaki göçmen tartışmasından da bahseden Salvini, Malta’yı "göçmen kurtarma görevleriyle ilgili hiçbir şey yapmamak ve botları İtalyan sularına yönlendirmekle” suçladı.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisinin de lideri olan Salvini, “Malta sularında zor durumda olan birçok teknenin durumu görmezden gelinip, dayanışma göz ardı edilerek, teknelere İtalya’ya doğru eşlik ediliyor. Bu şekilde tekrar eden birçok vakada, görevlerini hiç de umursamayan bir üye devlet var.” şeklinde konuştu.

AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos ile göçmenlerin yola çıktığı Afrika ülkelerine ilişkin ortak misyonlar başlatacaklarını aktaran Salvini, göçmenlerin geri dönüşlerinin yükünü azaltmak için kurtarma işleminin ardından gemide kimliklerinin saptanabileceğini anlattı.

Salvini, böylece göçmenlerin direkt olarak ilgili anlaşmaların bulunduğu çıkış ülkelerine gönderilebileceğini kaydetti.
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- “Rastgele alım gibi bir seçenek sunamayız”

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de ülkenin kuzeyindeki Trieste’de katıldığı bir işçi sendikası toplantısında göçmenler konusunda açıklamada bulundu.

Göç meselesinin “rastgele alımlarla” çözülemeyeceğinin altını çizen Conte, “Kurtarma işlemini garanti ediyoruz ancak rastgele alım gibi bir seçenek sunamayız.” dedi.

Hakkı olanların sığınma başvurusu yapabileceğini belirten Conte, ancak gelecek kişinin topluma entegre olması gerektiğini söyledi. Conte, “Her seferinde ortada bir acil durum varmış gibi davranmaktan vazgeçmeliyiz çünkü bu şekilde herkes zarar görüyor.” diye konuştu.

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