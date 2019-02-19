AP Seçimlerinde Aşırı Sağ Rüzgar Beklenmiyor 

23-26 Mayıs tarihleri arasında AB üyesi 27 ülkede yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, son yıllarda yükselen popülist ve aşırı sağ partilerin nasıl bir ilerleme göstereceği merak konusu.

Seçimlerde, popülist ve aşırı sağ partilerin sandalye sayısını arttırması ve Avrupa Parlamentosu’nun hiç olmadığı kadar parçalı dağılıma sahip olması bekleniyor. Ancak aşırı sağ, ırkçı ve AB karşıtı partilerin, ilerlemeye rağmen, parlamentonun ilk grubu olma hedeflerini de gerçekleşmeyeceği belirtiliyor.

Kantar araştırma şirketinin son anketi, 705 sandalyeye sahip AP içinde, hiçbir grubun 200'den fazla sandalye sayısına sahip olamayacağını ortaya koydu. Anket, seçimlerde korkulduğu gibi aşırı sağ ve popülist bir rüzgarın esmeyeceğini öngörüsünde de bulundu.

AP'nin geleneksel en büyük grubu olan, halen 217 sandalyeye sahip, muhafazakar sağ Avrupa Halk Partisi, (Parti Populaire Européen- PPE), yine birinci parti oluyor, ancak 183 milletvekili çıkarıyor. Bu rakamlar daha önce aynı araştırmayı yürüten Poll Of Polls adlı araştırma şirketini doğruluyor. Poll of Polls tarafından yapılan anket, partinin 177 sandalye sayısına kadar gerileyeceğini göstermişti.