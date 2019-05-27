AP seçimlerine Belçika'da sağcı partiler damga vurdu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da, genel ve bölgesel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeni Flaman İttifakı (N-VA) seçimin kazananı olurken, ırkçı Flaman Menfaati (VB) de oylarını önemli ölçüde artırarak 2'nciliği elde etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, federe yapılı Belçika'da Bart De Wever liderliğindeki N-VA'nın oyları 3,4 puan düştü, ancak parti birinci sıradaki yerini korudu.

Oyların yüzde 16,9'unu alan N-VA'yı, yüzde 12,5'lik oy oranıyla ırkçı VB takip etti. Göçmen karşıtı ve aşırı sağ politikalar izleyen VB, bir önceki seçime göre oylarını 3'e katladı.

VB'yi yüzde 9,2 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 8,9 ile Flaman Liberaller (Open VLD), yüzde 8,5 ile Sosyalistler (PS), yüzde 8,2 ile Belçika İşçi Partisi (PTB&PVDA) ve yüzde 7,2 ile Liberaller (MR) takip etti.

Flaman ve Valon Yeşiller partileri ise (Ecolo&Groen) toplamda oyların yüzde 15'ini aldı.

