AP seçimlerine Türkiye’den yolculuk

Türk gençler Avrupa’daki gençlerin Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde oy kullanması için yola çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "AB üyesi ülkelerde Türk kökenli vatandaşlarımız var. Bu vatandaşların da AP seçimlerinde oy kullanmaları önemli. Bizim istediğimiz Avrupa, demokratik bir Avrupa. Bizim istediğimiz AB, güçlü ve Türkiye’nin de üye olduğu, dünya barışına Avrupa barışına katkıda bulunacak bir AB" dedi.

Avrupa Birliği parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala dünyanın farklı yerlerinden projeler sürdürülmeye devam ediyor. Bu kapsamda aday ülke Türkiye’den Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği de harekete geçerek bir projeyi hayata geçirdi. "Step Up For Europe" (Avrupa İçin Ayağa Kalk) etkinliği ile gençler Ankara’dan yola çıkarak 12 ülkede oy kullanma çağrısında bulunacak. Etkinliğin uğurlama töreni AB Başkanlığında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Kaymakçı, AP seçimlerinin Avrupa’nın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Türkiye olarak Avrupa’nın bir parçası ve AB’ye aday bir ülke olarak bu seçimlerin yakından takip edildiğini ifade eden Kaymakçı, "Gençlerimiz bu seçimlere, Avrupa gençliğinin katılması ve Avrupa’nın geleceğinin sağlıklı ellerde yürütülmesi için bir girişim başlattılar, biz de bu girişimi destekliyoruz. AB üyesi ülkelerde Türk kökenli vatandaşlarımız var, bu vatandaşların da AP seçimlerinde oy kullanmaları önemli. Bizim istediğimiz Avrupa, demokratik bir Avrupa. Bizim istediğimiz AB, güçlü ve Türkiye’nin de üye olduğu, dünya barışına Avrupa barışına katkıda bulunacak bir AB" şeklinde konuştu.

Avrupa’daki seçmenlere seslenen Kaymakçı, daha iyi, daha sağlıklı, daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan, tüm inançlara saygı gösteren, İslamafobinin olmadığı, Türk karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının olmadığı bir AB görmek istediklerini söyledi. Kaymakçı, tüm Avrupalı seçmenlerin sağduyulu bir şekilde Avrupa’ya yatırım yapmasını beklediklerini belirtti.