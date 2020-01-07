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  4. AP, sürgündeki Katalan liderin milletvekilliğini tanıdı

AP, sürgündeki Katalan liderin milletvekilliğini tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Belçika’da sürgünde yaşayan İspanya’nın eski Katalan lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamentosu tarafından milletvekili olarak tanındı.Avrupa Parlamentosu (AP), Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont’u milletvekili olarak tanıdı.

Belçika’da sürgünde yaşayan İspanya’nın eski Katalan lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamentosu tarafından milletvekili olarak tanındı.
Avrupa Parlamentosu (AP), Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont’u milletvekili olarak tanıdı. Puigdemont, İspanya’nın Katalonya bölgesini terk ettikten sonra Brüksel’e yerleşmiş ve Mayıs ayında yapılan AP seçimlerinde aday olarak AP üyesi seçilmiş ancak mazbatasını alamamıştı. Sürgündeki Katalan lider, Noel ve yeni yıl tatilinin ardından ilk mesai gününde Avrupa Parlamentosu akreditasyon merkezine gelerek milletvekili giriş kartı talebinde bulundu. Beraberinde yine kendisi gibi sürgünde olan eski Katalan milletvekillerinden Oriol Junqueras da bulundu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli’nin talimatıyla AP milletvekilliklerinin onaylandığı ve AP binasına giriş hakkına sahip oldukları bilgisi üzerine akreditasyon merkezi tarafından daimi giriş kartları düzenlenerek eski Katalonya lideri Carles Puigdemont ve eski Katalan milletvekillerinden Oriol Junqueras’a kartları teslim edildi.
Avrupa Parlamentosu’nun Katalan siyasilerin milletvekilliklerini tanıma kararı, Aralık ayında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından alınan bir kararın uygulanmasına dayanıyor. Söz konusu kararda, AP üyesi seçilen Katalan adayların dokunulmazlıkları olduğu belirtilmişti.
Avrupa Parlamentosu milletvekilliği onaylanan ve AP giriş kartını alan Carles Puigdemont’un son derece sevinçli olduğu gözlendi. 16 Ocak’ta yapılacak AP genel kurul toplantılarına katılmayı isteyen eski liderin prosedür gereği Katalonya Bölge Parlamentosu milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.
Öte yandan kararın İspanya’da nasıl yankılanacağı merak ediliyor. İspanya seçim kurulu İspanya’yı terk eden bu siyasetçilerin Avrupa Parlamentosu milletvekilliklerinin tanınmamasını istiyor.

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