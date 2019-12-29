AP: 'Taleban Geçici Ateşkes Kararı Aldı'

Associated Press haber ajanı Taleban Yönetim Konseyi’nin Pazar günü Afganistan’da geçici bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.

Örgüt yetkilileri bunun Amerika’yla bir barış anlaşması imzalanmasına kapıyı araladığını belirtiyor. Ancak bununla birlikte yetkililer ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yapmadı.

Washington herhangi bir ateşkes anlaşması öncesinde bir ateşkes olması gerektiğini belirtiyordu.

Bir barış anlaşması Amerika’nın Afganistan’daki 18 yıllık askeri varlığına son verecek.

Gelişmeyle ilgili Washington’dan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Amerika’nın Afganistan’da 12 bin askeri bulunuyor.

Taleban liderinin de ateşkes kararını onaylaması bekleniyor.

Ateşkesin başlangıç tarihi net olmamakla birlikte 10 gün sürmesi bekleniyor.

Taleban müzakere heyetinden 4 üyenin de ateşkes kararı öncesinde yönetim konseyiyle görüştüğü belirtiliyor.

Örgütün müzakere heyeti Pazar günü Katar’a döndü.

Katar örgütle Amerika arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapıyor.

İki tarafında barış anlaşmasına yakın olduğu düşünüldüğü bir sırada Eylül ayında görüşmeler askıya alınmıştı.

