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AP: Trump "asker" tehdidinden geri adım atıyor

03.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

AP'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump göstericilere karşı orduyu görevlendirme fikrinden geri adım attı.

Ordunun Beyaz Saray'ı ve federal binaları koruma planınınsa hazır olduğu bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke çapına yayılan ırkçılık karşıtı gösterileri dağıtmak için orduyu görevlendirme fikrinden geri adım attığı ileri sürüldü.

AP haber ajansının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump'ın fikir değiştirmesinde Salı akşamki protestoların önceki günlere kıyasla daha sakin geçmesi etkili oldu.

Beyaz Saray yetkilileri, siyah vatandaş George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve bazı şehirlerde şiddete dönüşen gösterilere karşı, eyalet yönetimlerinin düzeni kendileri sağlayabilmeleri gerektiği görüşünü savundu.

Özellikle Pazartesi akşamı başkent Washington'da Beyaz Saray çevresindeki gösterilere polisin sert müdahalesi, gerilimin tırmanmasına neden olmuştu.

Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın niyetinin Washington'daki protestolara sert karşılık vererek ülkenin geri kalanında düzenin sağlanmasına örnek teşkil etmek olduğunu belirtti.

Her ihtimale karşı Beyaz Saray'ı koruma planları hazır

Diğer yandan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) her ihtimale karşı aktif görevde bulunan askeri personeli sokaklara konuşlandırmak için planının hazır olduğu belirtildi.

AP'nin incelediği Pentagon belgelerinde, başkentte durumun kötüleşmesi ve Ulusal Muhafızların gösterilerle başa çıkamaması halinde, askeri birliklerin Beyaz Saray'ı ve diğer federal binaları koruyacaklarına dair planların yer aldığı belirtildi.

Ancak Beyaz Saray yönetiminde bu olağanüstü federal gücü kullanma eğiliminin giderek azaldığı savunuldu.

Savunma Bakanı: Nereye gittiğimizi bilmiyordum

Bu arada Trump'ın George Floyd gösterilerine karşı elinde tuttuğu İncil'le yürüyüşe geçmesi ve St. John Episkopal Kilisesi önünde poz vermesine yönelik eleştiriler sürüyor. Trump'ın yanında yer alan Savuma Bakanı Mark Esper, artan tepkiler üzerine nereye gittiğinden haberdar olmadığını savundu. NBS News'a konuşan Esper, "Nereye gittiğimi bilmiyordum. Oluşan hasarı inceleyeceğimizi ve askerlerle (Ulusal Muhafızlar) konuşacağımızı zannediyordum" dedi.

Papa'dan Floyd'un ölümüyle ilgili açıklama

Papa Françesko, ABD'deki protestolar ve George Floyd'un ölümüyle ilgili konuştu. "Irkçılığa ve ayrımcılığa göz yumulmaması gerektiğini" belirten Papa, protestolar sonucu yaşanan olaylarla ilgili olaraksa "şiddetin hiçbir faydası yok" dedi. Papa ABD'ye uzlaşma ve barış çağrısında bulundu.

Almanya: Irkçılığa karşı mücadele devam etmeli

Almanya hükümetinden de George Floyd'un ölümüyle ilgili açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Siebert, "George Floyd'un ölümü Almanya halkını ve tüm dünyayı sarstı, federal hükümeti de öyle. Eminim Almanya'da da ırkçılık vardır ve biz dahil her toplum bununla mücadele etmeye devam etmeli" diye konuştu.

İngiltere'de Hyde Park'ta eylem

İngiltere'de ise on binlerce kişi başkent Londra'daki Hyde Park'ta toplandı. Eylemci kalabalık Flloyd'un ölümünü protesto etti ve ırkçılık karşıtı sloganlar attı. Eylem de Trump'a ve yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da tepki gösterildi. Eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sendika da destek verdi.

AP, Reuters, dpa/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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