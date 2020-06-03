AP: Trump "asker" tehdidinden geri adım atıyor

Beyaz Saray yetkilileri, siyah vatandaş George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve bazı şehirlerde şiddete dönüşen gösterilere karşı, eyalet yönetimlerinin düzeni kendileri sağlayabilmeleri gerektiği görüşünü savundu.

AP haber ajansının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump'ın fikir değiştirmesinde Salı akşamki protestoların önceki günlere kıyasla daha sakin geçmesi etkili oldu.

Ordunun Beyaz Saray'ı ve federal binaları koruma planınınsa hazır olduğu bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke çapına yayılan ırkçılık karşıtı gösterileri dağıtmak için orduyu görevlendirme fikrinden geri adım attığı ileri sürüldü.

Bu arada Trump'ın George Floyd gösterilerine karşı elinde tuttuğu İncil'le yürüyüşe geçmesi ve St. John Episkopal Kilisesi önünde poz vermesine yönelik eleştiriler sürüyor. Trump'ın yanında yer alan Savuma Bakanı Mark Esper, artan tepkiler üzerine nereye gittiğinden haberdar olmadığını savundu. NBS News'a konuşan Esper, "Nereye gittiğimi bilmiyordum. Oluşan hasarı inceleyeceğimizi ve askerlerle (Ulusal Muhafızlar) konuşacağımızı zannediyordum" dedi.

AP'nin incelediği Pentagon belgelerinde, başkentte durumun kötüleşmesi ve Ulusal Muhafızların gösterilerle başa çıkamaması halinde, askeri birliklerin Beyaz Saray'ı ve diğer federal binaları koruyacaklarına dair planların yer aldığı belirtildi.

Diğer yandan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) her ihtimale karşı aktif görevde bulunan askeri personeli sokaklara konuşlandırmak için planının hazır olduğu belirtildi.

Papa'dan Floyd'un ölümüyle ilgili açıklama

Papa Françesko, ABD'deki protestolar ve George Floyd'un ölümüyle ilgili konuştu. "Irkçılığa ve ayrımcılığa göz yumulmaması gerektiğini" belirten Papa, protestolar sonucu yaşanan olaylarla ilgili olaraksa "şiddetin hiçbir faydası yok" dedi. Papa ABD'ye uzlaşma ve barış çağrısında bulundu.

Almanya: Irkçılığa karşı mücadele devam etmeli

Almanya hükümetinden de George Floyd'un ölümüyle ilgili açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Siebert, "George Floyd'un ölümü Almanya halkını ve tüm dünyayı sarstı, federal hükümeti de öyle. Eminim Almanya'da da ırkçılık vardır ve biz dahil her toplum bununla mücadele etmeye devam etmeli" diye konuştu.

İngiltere'de Hyde Park'ta eylem

İngiltere'de ise on binlerce kişi başkent Londra'daki Hyde Park'ta toplandı. Eylemci kalabalık Flloyd'un ölümünü protesto etti ve ırkçılık karşıtı sloganlar attı. Eylem de Trump'a ve yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da tepki gösterildi. Eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sendika da destek verdi.

AP, Reuters, dpa/GY,EC

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