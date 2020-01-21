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  4. AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti

AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu’na bir soru önergesi verdi.

AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu’na bir soru önergesi verdi.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığını ileri sürdü.

KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor" dedi.

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, ”Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye’ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu” öne sürdü.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.

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